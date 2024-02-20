https://ria.ru/20240220/zelenskiy-1928437141.html
Зеленский пожаловался на проблемы на еще одном направлении
Зеленский пожаловался на проблемы на еще одном направлении - РИА Новости, 20.02.2024
Зеленский пожаловался на проблемы на еще одном направлении
В своем вечернем обращении в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на Харьковском направлении. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:00
2024-02-20T13:00
2024-02-20T16:44
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россия
киев
сергей шойгу
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В своем вечернем обращении в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на Харьковском направлении."Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов", — заявил он.Его подписчики раскритиковали это выступление, обозвав "попрошайкой" и "убийцей поколений", а также призвали как можно скорее начать мирные переговоры с Россией.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927942848.html
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украина, россия, киев, сергей шойгу, владимир зеленский
Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский
Зеленский пожаловался на проблемы на еще одном направлении
Зеленский назвал обстановку на Харьковском направлении крайне сложной