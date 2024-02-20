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Зеленский пожаловался на проблемы на еще одном направлении - РИА Новости, 20.02.2024
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13:00 20.02.2024 (обновлено: 16:44 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/zelenskiy-1928437141.html
Зеленский пожаловался на проблемы на еще одном направлении
Зеленский пожаловался на проблемы на еще одном направлении - РИА Новости, 20.02.2024
Зеленский пожаловался на проблемы на еще одном направлении
В своем вечернем обращении в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на Харьковском направлении. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:00
2024-02-20T16:44
украина
россия
киев
сергей шойгу
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В своем вечернем обращении в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на Харьковском направлении."Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов", — заявил он.Его подписчики раскритиковали это выступление, обозвав "попрошайкой" и "убийцей поколений", а также призвали как можно скорее начать мирные переговоры с Россией.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927942848.html
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украина, россия, киев, сергей шойгу, владимир зеленский
Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский
Зеленский пожаловался на проблемы на еще одном направлении

Зеленский назвал обстановку на Харьковском направлении крайне сложной

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В своем вечернем обращении в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на Харьковском направлении.
"Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов", — заявил он.
Его подписчики раскритиковали это выступление, обозвав "попрошайкой" и "убийцей поколений", а также призвали как можно скорее начать мирные переговоры с Россией.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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