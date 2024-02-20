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В Госдуму внесут проект о наказании за отрицание геноцида в ВОВ, пишут СМИ
В Госдуму внесут проект о наказании за отрицание геноцида в ВОВ, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
В Госдуму внесут проект о наказании за отрицание геноцида в ВОВ, пишут СМИ
Законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны внесут в Государственную думу во вторник, сообщает газета... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:41
2024-02-20T03:41
2024-02-20T03:41
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны внесут в Государственную думу во вторник, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ. "В России хотят ввести уголовное наказание за отрицание геноцида во время ВОВ. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 20 февраля депутатами. Документ имеется в распоряжении "Известий", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Отмечается, что с 2020 года подобные факты установили суды в 13 регионах России: Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Псковской, Орловской, Брянской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Московской областях. "Этот документ направлен на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов той страшной войны", - приводятся в сообщении слова одного из авторов проекта, лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о наказании за отрицание геноцида в ВОВ, пишут СМИ
"Известия": в Госдуму внесут проект о наказании за отрицание геноцида в ВОВ