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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:04
2024-02-20T23:04
2024-02-20T23:04
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, ранее в Днепропетровской области была объявлена тревога. "Днепр (старое название областного центра Днепропетровск -ред.), местные паблики сообщают о взрывах в области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
"Зеркало недели": в Днепропетровской области прогремели взрывы