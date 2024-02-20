https://ria.ru/20240220/vybory-1928588528.html

Нидерланды хорошо отнеслись к планам по выборам президента России в Гааге

Нидерланды хорошо отнеслись к планам по выборам президента России в Гааге - РИА Новости, 20.02.2024

Нидерланды хорошо отнеслись к планам по выборам президента России в Гааге

Власти Нидерландов отреагировали положительно на планы посольства России в Гааге организовать в дипмиссии избирательный участок для проведения выборов... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:25

2024-02-20T21:25

2024-02-20T21:25

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ГААГА, 20 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов отреагировали положительно на планы посольства России в Гааге организовать в дипмиссии избирательный участок для проведения выборов президента РФ, сообщили РИА Новости в российском посольстве. "В соответствии с международной практикой посольство России в Нидерландах своевременно уведомило министерство иностранных дел королевства о намерении организовать в посольстве избирательный участок для проведения выборов президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. Голландские власти отреагировали положительно", - рассказали агентству в дипмиссии. В российском посольстве подчеркнули, что приложат все усилия к тому, чтобы находящиеся в Нидерландах граждане России смогли реализовать свое конституционное право - участвовать в выборах главы государства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240213/vybory-1924317915.html

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в мире, россия, нидерланды, гаага, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф