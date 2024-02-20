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Нидерланды хорошо отнеслись к планам по выборам президента России в Гааге - РИА Новости, 20.02.2024
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21:25 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/vybory-1928588528.html
Нидерланды хорошо отнеслись к планам по выборам президента России в Гааге
Нидерланды хорошо отнеслись к планам по выборам президента России в Гааге - РИА Новости, 20.02.2024
Нидерланды хорошо отнеслись к планам по выборам президента России в Гааге
Власти Нидерландов отреагировали положительно на планы посольства России в Гааге организовать в дипмиссии избирательный участок для проведения выборов... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:25
2024-02-20T21:25
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ГААГА, 20 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов отреагировали положительно на планы посольства России в Гааге организовать в дипмиссии избирательный участок для проведения выборов президента РФ, сообщили РИА Новости в российском посольстве. "В соответствии с международной практикой посольство России в Нидерландах своевременно уведомило министерство иностранных дел королевства о намерении организовать в посольстве избирательный участок для проведения выборов президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. Голландские власти отреагировали положительно", - рассказали агентству в дипмиссии. В российском посольстве подчеркнули, что приложат все усилия к тому, чтобы находящиеся в Нидерландах граждане России смогли реализовать свое конституционное право - участвовать в выборах главы государства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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в мире, россия, нидерланды, гаага, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
В мире, Россия, Нидерланды, Гаага, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Нидерланды хорошо отнеслись к планам по выборам президента России в Гааге

Власти Нидерландов хорошо отнеслись к планам по выборам президента РФ в Гааге

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАгитационный предвыборный билборд
Агитационный предвыборный билборд - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Агитационный предвыборный билборд. Архивное фото
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ГААГА, 20 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов отреагировали положительно на планы посольства России в Гааге организовать в дипмиссии избирательный участок для проведения выборов президента РФ, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
"В соответствии с международной практикой посольство России в Нидерландах своевременно уведомило министерство иностранных дел королевства о намерении организовать в посольстве избирательный участок для проведения выборов президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. Голландские власти отреагировали положительно", - рассказали агентству в дипмиссии.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
13 февраля, 17:26
В российском посольстве подчеркнули, что приложат все усилия к тому, чтобы находящиеся в Нидерландах граждане России смогли реализовать свое конституционное право - участвовать в выборах главы государства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
В миреРоссияНидерландыГаагаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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