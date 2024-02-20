https://ria.ru/20240220/vybory-1928389019.html

Экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский отложил выборы президента

Экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский отложил выборы президента - РИА Новости, 20.02.2024

Экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский отложил выборы президента

Решение Владимира Зеленского не проводить весной президентские выборы на Украине связано со страхом потерять свое место, однако без голосования политик... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:11

2024-02-20T10:11

2024-02-20T10:12

в мире

украина

владимир зеленский

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского не проводить весной президентские выборы на Украине связано со страхом потерять свое место, однако без голосования политик становится "нелегитимным президентом", заявил в интервью РИА Новости к годовщине Евромайдана бывший премьер страны Николай Азаров. На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем президентские выборы, намеченные на весну 2024 года, проводиться не будут. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку. "Решение его (Владимира Зеленского - ред.) незаконно и 21 мая 2024 года он становится никем... Ты можешь ссылаться на что угодно: на военное положение, на войну. Кстати, войну-то он не объявил. Формально, официально, войны нет. Так в связи с чем ты отложил выборы? Только в связи с одним - боязнью эти выборы проиграть", - заявил Азаров. Он также высказал мнение, что в сложившейся ситуации с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного шансы Зеленского одержать победу на голосовании действительно были бы невысоки. Ранее Американская газета Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ расколола Украину на две части: тех, кто считает такое решение непоправимой ошибкой, и тех, кто "оплакивает" его уход, но признаёт, что "необходимо какое-то движение", пишет испанская газета Mundo. Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928388737.html

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923802745.html

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в мире, украина, владимир зеленский, николай азаров (политик)