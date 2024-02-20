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Николай Азаров: за 10 лет с момента окончания Майдана Украина разрушилась

Николай Азаров: за 10 лет с момента окончания Майдана Украина разрушилась - РИА Новости, 20.02.2024

Николай Азаров: за 10 лет с момента окончания Майдана Украина разрушилась

Спустя десять лет после окончания Евромайдана становится абсолютно понятно, что Евросоюз не смог заменить для Киева российский рынок, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:00

2024-02-20T10:00

2024-02-20T12:40

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Спустя десять лет после окончания Евромайдана становится абсолютно понятно, что Евросоюз не смог заменить для Киева российский рынок, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. В интервью корреспонденту агентства Кристине Татарниковой он заявил, что властям Украины не удастся сделать из своей страны "анти-Россию", рано или поздно антинародный киевский режим должен уйти в прошлое и восстановятся нормальные человеческие отношения.— Десять лет назад, в феврале 2014 года, на Украине завершился Евромайдан, однако Киев все еще стоит на пороге Евросоюза. Можно ли сказать, что в украинском обществе присутствует разочарование идеей поворота на Запад, ведь уровень жизни простых украинцев фактически только ухудшился?— Я не владею материалами социологических исследований, которые должны были бы ответить на этот вопрос. Даже если бы они были проведены, я не был бы уверен, что они бы в полной мере отражали бы точку зрения украинцев на этот вопрос, потому что в стране существует карательная система, которая жестоко преследует людей за мысли, оппозиционные к действующему режиму.Но если рассуждать с точки зрения здравого смысла, а я уверен, что у большей части украинцев здравый смысл присутствует, то, конечно, должны за эти десять лет появиться сомнения в правильности, во-первых, самого государственного переворота. Помог ли он стране развиваться? Приблизил ли он ее к европейским стандартам жизни? Выполнены ли обещания так называемых "лидеров Майдана" о том, что мы вступим в Европейский союз, будем жить, как в Европе, зарплаты будут европейские, пенсии, у всех будут кружевные труселя и так далее… Та ложь, которая отравляла неокрепшие умы людей, неспособных самим проанализировать, как развивается на самом деле любая страна, любое общество.Так вот за эти десять лет можно сказать, что страна деградировала и по сути дела разрушилась. Если говорить об уровне жизни людей, то его даже сравнивать нельзя с 2013 годом, потому что цены на продукты питания выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Скажем, тарифы на жилищно-коммунальные услуги тоже выросли в десять и в пятнадцать раз. Двадцать с лишним миллионов вообще из страны уехали. Откололся Крым, откололся Донбасс, который составлял значительную часть промышленного потенциала Украины. Если говорить об экспортных доходах, то давал треть всех экспортных доходов страны. Ну что еще приводить? Какие цифры нужны для того, чтобы охарактеризовать отличие того, что на самом деле происходило, тому, что обещали на Майдане?Ни в какой Евросоюз мы не вступили естественно и не вступим, потому что Европейский союз – это объединение конкурентных партнеров, которые объединили свой рынок, объединили свое законодательство, обеспечили свободу передвижения людей, прежде всего, капитала, рабочей силы, услуг, то есть создали единое экономическое пространство, и в этом пространстве могут нормально функционировать только высоко конкурентные экономики. Они получили преимущество, все же остальные экономики того же самого ЕС, у которых нет набора вот этих параметров, такие как Болгария, Румыния, Прибалтика и так далее, они, к сожалению большому, получили только одно преимущество – возможность получать субсидии, то есть подачки со стороны Евросоюза. Если говорить о Прибалтике, то оттуда уехала треть населения, причем самого работоспособного. Почему? Потому что открыты границы: поехали туда, где лучше жить.Теперь все-таки, отвечая на ваш вопрос, все ли разочаровались, несмотря на абсолютное несоответствие того, что обещали тому, что происходило? Нет, не все. Это можно понимать и без всякой социологии, потому что все эти десять лет действует зомбирующая пропаганда со всех телеэкранов. С выступлений политиков, которые заверяют, что, если бы не Россия, если бы не конфликт на Донбассе, если бы не война, они же десять лет уже воюют, то мы были бы везде и жили бы очень хорошо. Но Россия не хочет, чтобы мы вступали в ЕС, не хочет, чтобы мы вступали в НАТО, и поэтому всячески нам мешает, и поэтому мы плохо живем. Они же не говорят, что разруха объясняется не тем, что Россия что-то там делает, а объясняется их коррупцией, воровством, нерациональным управлением, нарушением элементарных экономических законов. Потому что для того, чтобы экономика развивалась, нужны рынки сбыта, а они сами отрезали, например, рынки сбыта стран СНГ и России.Эти разумные доводы до кого-то доходят, а до кого-то не доходят, поэтому наверняка значительная часть украинцев продолжает верить в то, что когда-то они куда-то вступят, и прольется дождь инвестиций, прольется дождь подачек, субсидий, и они заживут так, как живут сейчас французы или швейцарцы.— Согласно данным доклада ООН, экономика Украины только в первый год конфликта сократилась на 29,1%, промышленная и энергетическая инфраструктура находится в упадке. При этом еще до событий 2014 года Украина была на подъеме по экономическим показателям во многом за счет России. Что приобрел Киев, отказавшись от выгодных связей с Москвой в угоду Запада?— ООН, на которую вы ссылаетесь, исходит из официальных статистических данных, поскольку у них других просто не существует. Они сами не занимаются изучением экономики Украины, значит они берут официальные данные киевского режима.Киевский режим все официальные данные искажает и нагло врет. Вот они показывают, что, например, ВВП на территории киевского режима — 175 миллиардов долларов, то есть почти столько же, как было в 2013 году. У нас было 188 миллиардов долларов, ну это цифры одного порядка. Так возникает вопрос, вообще у нас мозги-то есть в голове? Отпадает Донбасс, отпадает Крым, разрушается энергетика, разрушается промышленность, а почему-то ВВП у нас такой же точно остается. Получается, что ВВП не зависит ни от чего?Фокус тут очень простой: они в ВВП записывают все гранты, всю оказанную им колоссальную помощь. В результате этого поддерживается определенный уровень жизни населения: выплачиваются зарплаты, пенсии, большие военные пособия военнослужащим, функционируют бюджет, сфера ЖКХ. Но если этот поток прекращается, надо жить на то, что создается своим собственным трудом.Какой же сейчас реальный ВВП? Вот реальный ВВП: из 175 миллиардов долларов надо вычитать примерно 110 миллиардов вот этой помощи, и останется примерно 60 миллиардов. Вот это реальный ВВП, то есть он сократился, не так, как ООН считает, а сократился в разы.Косвенно этот факт подтверждается, а они же не соображают, там люди не слишком большого ума сидят у киевского режима в статистике. Они показывают, например, 175 миллиардов долларов ВВП и одновременно говорят, что доходы на душу населения у нас две тысячи долларов в год. Так это примерно эквивалентные показатели, умножаем две тысячи долларов на человека в год на какое число, ну они могут – 40 миллионов (человек – ред.) написать, получится — 80 миллиардов. А если взять реальную цифру, например, 20 или 30 миллионов, они считают и с Крымом, и с Донбассом же 40 миллионов человек. Так вот, если считать реально, то получатся те же самые 60 миллиардов долларов, о которых я сказал в начале. Кому можно верить: мне или вот этой лживой статистике, которую они предоставляют?Вы говорите, что во многом развивалась Украина за счет России, это неправильная характеристика. Ни Россия не развивалась за счет Украины, ни Украина не развивалась за счет России. Был взаимовыгодный товарообмен, взаимовыгодные связи между Россией и Украиной. Был заключен договор о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, поэтому наш товарооборот был очень большим. Он в 2012 году достигал 55 миллиардов долларов, причем экспорт в Россию примерно был 25 миллиардов долларов, а импорт из России был примерно 30 миллиардов долларов. Это огромные объемы. И для нашей промышленности, и для нашего сельского хозяйства в России был огромный рынок сбыта нашей продукции. Россия нам предоставляла возможность производить продукцию, она покупала нашу продукцию, тем самым создавала возможность иметь рабочие места и так далее. Вот как надо говорить, а за счет России нельзя — это некорректная формулировка.— В своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" президент РФ Владимир Путин отмечает, что для миллионов людей на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем, но им не дают поднять голову. Может ли Украина в будущем вернуться к вопросам восстановления связей с Москвой в экономической, энергетической и других сферах?— Президент Путин абсолютно правильно сказал, что Украина, Россия и Белоруссия — это единый народ. Когда они вместе, то есть не воюют друг с другом, а сотрудничают, то тем самым они умножают и свои силы, и общие силы. Это абсолютно понятно.Украина по своему географическому расположению, можно посмотреть на карту, является транзитным государством. То есть, она является связующим звеном между огромной Россией и Европейским союзом. Более того, она является связующим звеном не только между РФ и ЕС, но и Евразией. Это дает Украине огромные преимущества, она имеет возможность зарабатывать на транзите большого потока грузов, которые могли бы перемещаться через украинские незамерзающие порты, через украинские транспортные коммуникации, как автомобильные, так и железнодорожные. Эти проекты, в которых мы бы взаимно выиграли, были исключительно интересны с точки зрения развития страны, инфраструктуры. К большому сожалению, после государственного переворота победили другие силы, которые были настроены на создание "анти-России".Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, а другой альтернативы нет. Вот эти десять лет, когда киевский режим последовательно разрывал все абсолютно отношения, правовые соглашения в рамках СНГ, в рамках наших взаимоотношений с Россией, показал, что экономика Украины разрушалась и привела к абсолютной деградации. Никакой ЕС абсолютно в этом плане не помог, то есть он не заменил рынок России.Не заменил по простой причине: а что мы должны были на рынок Евросоюза поставлять? Вот эти б идиоты, которые стояли на Майдане задали простой вопрос или у меня спросили, потому что у них своих мозгов не хватает. Я бы им рассказал: когда я встречался с европейским комиссаром по торговле Карлом де Гюхтом в 2013 году, мы разрабатывали соглашение об ассоциации, то я задал де Гюхту вопрос: скажи, пожалуйста, Карл, а что ты будешь у нас покупать? Ну-ка, расскажи давай по порядку. Вот я тебе дал триста предложений. Будешь наши вагоны покупать? Нет, говорит, не буду. А рельсы наши будешь покупать? Нет, не буду. А цистерны наши будешь покупать? Нет, не буду. Так что ж ты у нас будешь покупать? Тогда к чему ты приехал? Зачем ты приехал? О какой ты торговли между нами говоришь, если ничего не собираешься у нас покупать? Даже аграрную нашу продукцию ты не хочешь покупать, потому что у тебя есть своя: польская, французская, германская, болгарская, румынская. Скажи, пожалуйста, ты хочешь, чтобы мы тебе рынок открыли? Повезешь нам всякие товары, да? А вот наши товары ты покупать не собираешься.Десять лет прошло, что, открылся разве рынок Европейского союза для украинских товаров? Нет, даже вон поляки фермеры взяли, заблокировали границу, да и все дела. И сказали: "нет, мы не пропустим украинскую продукцию, украинского аграрного сектора на свой рынок". Так что решение отложить подписание соглашения с ЕС было глубоко продумано, выверено, и вот эти годы, десять лет, показали абсолютную правильность принятого тогда решения. А те силы, которые выступали и обманывали свой народ, сейчас не могут ничего сказать в свое оправдание, они продолжают врать и обманывать.— В Киеве хотят вернуть "украинскую часть зарубежных активов советского наследия", сообщили ранее в фонде Госимущества Украины. О каких суммах может идти речь, и насколько реально Киеву вернуть эти средства?— Значит, пустой вопрос абсолютно. У нас много идиотов, которые в течение этих лет будировали этот вопрос. Речь идет о нулевом варианте, подписанном украинским правительством в 1992 году, то есть тридцать один год уже прошел. Россия брала на себя обязательство погасить все абсолютно внешние долги СССР, которые должны были бы пропорционально распределиться между Россией, Украиной, Белоруссией, Казахстаном и другими республиками. Поскольку у других республик не было ни малейшего желания платить внешние долги Советского союза и не было никаких ресурсов, то есть валютные резервы равны были нулям, то Россия была вынуждена взять на себя это обязательство, расплатиться по долгам.Украина подписала это согласие взамен отказа от той части собственности, которая принадлежала СССР за рубежами союза, которая тоже должна была бы распределиться пропорционально. Я сейчас детально не помню сумму, о которой идет речь, там порядка 12-14 миллиардов долларов. Но для Украины это была неподъемная сумма абсолютно, поскольку валютные резервы Украины до 2000 года были почти нулевые, а никто б не стал ждать из кредиторов возврата долгов в этих условиях. Начали выдумывать: а давайте Алмазный фонд поделим, который был в СССР? А давайте еще что-нибудь поделим? Все это пустое.Соглашение было подписано правительством. Да, оно не ратифицировано было Верховной Радой, потому что в Верховной Раде тоже много было националистов, которые, так сказать, с самого начала выступали против нормальных отношений с Россией. Этот вопрос неоднократно, я подчеркиваю, поднимался, но как поднимался, так и опускался, потому что никаких правовых оснований, никаких, у киевского режима сейчас поднимать этот вопрос нет. Любые правительства зарубежные, которые рассчитались с Россией по своим обязательствам, Украину не поддержат. Так что это все пустое.— Владимир Зеленский ранее озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа политика Вашингтона станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы. Что будет делать киевский режим, если вдруг лишится американских денег?— Киевский режим станет банкротом. Это однозначно. Украина превратилась уже в банкрота, поскольку 72% бюджета составляют гранты, кредиты и различная помощь достаточно большого круга стран – 54 страны входят в тот пул, который сейчас финансирует Украину. Суммы громаднейшие. Например, какая-нибудь Норвегия – семь миллиардов евро, Япония – восемь миллиардов долларов. Это огромные суммы, и частично эти суммы выплачиваются в виде кредитов, частично в виде безвозмездной помощи.Этот режим выживает, режим — паразит. Его собственная экономика, как мы с вами выше рассуждали, составляет не более 60 миллиардов долларов ВВП. Одни только военные расходы — 60 миллиардов долларов, то есть финансирование армии, выплаты погибшим, компенсация за ранения. То есть Украина становится банкротом и все: "лавочка закрывается".— Как пишут СМИ, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена в будущем сделать украинскую армию и военную промышленность частью собственных военных возможностей. По вашему мнению, насколько реален такой сценарий?— Это абсолютно нереальный сценарий, и эта Урсула фон дер Ляйен занималась бы лучше своими делами. У нее строго очерченные функции есть, как у председателя Еврокомиссии, и в эти ее функции не входит ни создание какой-то промышленности на Украине, ни другие подобные вопросы. Сама Урсула будет неизвестно где, потому что в июне пройдут выборы в Европейский парламент, после этого состоится обновление Европейской комиссии. Куда там пойдет та Урсула, еще трудно сказать. Абсолютно пустые рассуждения, ни на чем не основанные.Военно-промышленный комплекс Украины был когда-то мощным, современным и мог бы, так сказать, реально быть частью чего угодно. Он был в свое время частью СССР, ну с таким же успехом он мог бы быть и частью Европейского союза. Мог бы, но не станет, потому что он в настоящее время разрушен. Разрушены основные составляющие этого ВПК.Евросоюз и американцы разрушали его эти десять лет, они занимались не созиданием, а разрушением. Они разрушали завод, производящий авиационные двигатели "Мотор Сич", разрушали "Южмаш" целенаправленно, разрушали "Антонов", разрушали Харьковский авиационный завод, Харьковский тракторный завод имени В.А. Малышева, который производил по пять тысяч танков в год. Так что зачем же им сейчас еще создавать что-то новое, другое и кто будет создавать? На что это будет опираться, где те специалисты: рабочие, инженеры, технологи, которых уже нет?— Николай Янович, хотела бы обратиться к вопросу о переносе президентских выборов на Украине, они должны были пройти весной, но голосования не будет. Может ли быть такое решение связано с тем, что Зеленский просто боится потерять свое место?— Вы абсолютно правы. Решение его (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) незаконно и 21 мая 2024 года он становится никем. Потому что сроки его полномочий президента истекают, конституция Украины не предусматривает никаких продлений сроков. Раз конституция не предусматривает, ты становишься никем. Ты можешь ссылаться на что угодно: на военное положение, на войну. Кстати, войну-то он не объявил. Формально, официально, войны нет. Так в связи с чем ты отложил выборы? Только в связи с одним – боязнью в эти выборы проиграть.Он их реально проиграет, потому что какой-нибудь Залужный у него эти выборы выиграет, любой другой. Точно также, как Зеленский выиграл у Порошенко, который за пять лет настолько себя дискредитировал, что даже Зеленский смог у него выиграть. Теперь такая же точно ситуация. Поэтому решение его абсолютно незаконно, и оно создает условия, когда любой акт президента становится незаконным по сути с истечением его полномочий.— На фоне отставки главкома ВСУ Валерия Залужного в прессе все чаще высказываются мнения о расколе внутри политической элиты Киева. Насколько высока вероятность, что Владимира Зеленского спишут со счетов свои же военачальники?— Вероятность нулевая, потому что ни Зеленский, ни Залужный не определяют такие вопросы, о которых вы говорите. Определяют их американцы, кураторы. Они ведь не просто формально кураторы, они финансируют этот режим, обеспечивают его оружием, обеспечивают его разведывательной информацией, обеспечивают его стратегическими разработками и руководят им. Если они примут решение сохранять Зеленского, он будет "незаконным президентом" дальше продолжать сидеть на своем месте. Примут они решение, что надо заменить его, значит они его заменят.О какой политической элите вы говорите, я не понимаю, если честно, потому что никакой политической элиты в Украине сейчас нет. Есть абсолютно американские марионетки. Назовите мне фамилию любого политического деятеля, я их всех знаю как облупленных, и я не найду сейчас ни одного политика, который реально представляет интересы государства Украина и реально представляет интересы народа Украины. Вот и все.— В интервью итальянским СМИ Зеленский заявил о важности политической "перезагрузки" высших эшелонов власти на Украине. Как стоит трактовать такое высказывание политика? Чьи головы "полетят" первыми?— Давайте не будем заниматься чепухой — трактовать то, что сам Зеленский, говоря, не понимает. С точки зрения государственного управления это абсолютно неподготовленный человек, он не понимает, как функционирует государство. Почему нужно исполнять конституцию, почему нужно исполнять законы, он этого не понимает. Он их нарушает практически каждым своим действием. В соответствии с этим подбор кадров, которые могли бы осуществлять госуправление, свелась у него к подбору близких знакомых по студии "Квартал-95". Что ему написали, то он и сказал. У него есть аппарат в офисе президента, администрации, там наверняка есть более грамотные люди, которые ему пишут, он читает, говорит. Но вдаваться в какой-то анализ того, что он говорит, ну слушайте, не надо этого делать.— Правление Зеленского и законы киевского режима не могут не вызывать вопросы у народа Украины. Стоит только обратиться к решению властей об ужесточении мобилизации, введении электронных повесток и снижении возраста призыва на службу. Может ли у украинского народа просто закончиться терпение?— Исторический опыт показывает, что как народ не угнетай, он поднимается тогда, когда существуют лидер и политическая сила, способные организовать выступление народа. Как вы себе представляете? Ну вот в семье забирают незаконно мужа, сына, например, на эту мобилизацию. Что я беру вилы или топор, кто берет? Жена или кто-то еще берет этот топор и идет куда-то громить? Ну его застрелят, вышел из дома с топором — взяли застрелили, и дело с концом. Специально примитивно отвечаю, чтоб вы понимали, что вот — бунт.Народ можно довести до ручки, он реально доведен до ручки, но он тогда только сможет показать свои силы, когда он организован. Организовать его не дадут Служба безопасности Украины, карательные структуры, всякие "азовы"* , "правые сектора"** . Там хватает всяких бездельников, которые специализируются на избиениях, на убийствах, на запугивании и так далее. Народ сейчас запуган. Да, иногда он оказывает местами какое-то сопротивление, когда хватают сына на глазах у матери, отца начинается какое-то там возмущение. Чем оно заканчивается? Да ничем. Парня забирают, засовывают в машину и отправляют на фронт. Через пять-шесть дней приходит похоронка.Условия тоталитарного режима прекрасно показывает гитлеровский режим в Германии. Ну были наверное недовольные люди, где они, в концлагерях, в газовых печах? Где они? Примерно такой же режим сейчас установлен на территории контролируемой киевским режимом. Потому что недовольные люди, оппозиционные, исчезают, уезжают из страны, сидят в тюрьмах или просто молчат. Вот и все.— По данным украинского кабмина, Киев намерен выйти из соглашения СНГ о совместном транспортном пространстве. Как отказ от договоренностей по линии содружества влияет на жизнь простых украинцев?— Я вспоминаю времена не такие далекие, 2012-2013 года. У нас были огромные обмены гражданами между Россией и Украиной. Наши поезда, наши авиарейсы, следующие из Украины в Россию или из России в Украину были всегда забиты. Треть украинцев, это официальные данные, которыми я владею, имели родственников в России. Даже этот Сырский, нынешний главнокомандующий Вооруженными силами Украины, у него мать и отец живут где-то во Владимирской области, и братья, и сестры. Я просто пример привел, потому что он такой свежий. Треть имеет: у кого брат, у кого мать, у кого отец, у кого дед, у кого еще кто-то. У меня, например, у жены значительное количество родственников находится на Украине. Потому что жена у меня наполовину русская, наполовину украинка.Теперь, что делают Порошенко или Зеленский? Они, как вы сказали, разрывают все эти соглашения. В течение десяти лет они разрывают ту правовую базу, без которой наши люди, много лет жившие в одном государстве, Советском Союзе, существовать не могут. Кто-то работал на Крайнем Севере или в Сибири добывал нефть, потом вернулся на Украину и получал пенсию из российских фондов. Кто-то поехал работать на стройках, получил какую-то травму, кто должен этого человека защищать? Кто? Я не буду долго останавливаться, у нас огромный был объем различных правовых соглашений между Россией и Украиной, обмен научный, культурный.Они последовательно все уничтожают. Для чего? Чтобы все-таки Украина стала "анти-Россией". Удастся ли им это сделать? Я думаю, что для значительной части украинцев это не удастся, хотя конфликты происходят и в семьях. Вот сейчас многие семьи, на примере того же Сырского: мать с отцом, например, не одобряют поведение этого Сырского, они в России живут и не одобряют. Ну таких, как Сырский, все-таки единицы, а значительная часть людей все-таки родственные связи сохраняет. Поэтому рано или поздно вот этот бредовый режим, абсолютно антинародный, должен уйти в прошлое, и должны восстановиться нормальные человеческие отношения.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.

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Азаров об Украине спустя 10 лет после Евромайдана Азаров об Украине спустя 10 лет после Евромайдана 2024-02-20T10:00 true PT1M07S

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Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, николай азаров (политик), украина, майдан, россия, петр порошенко, владимир зеленский