https://ria.ru/20240220/vsu-1928572840.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли 13 тысяч военных из-за контрнаступа

На Херсонском направлении ВСУ потеряли 13 тысяч военных из-за контрнаступа - РИА Новости, 20.02.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли 13 тысяч военных из-за контрнаступа

Потери ВСУ на херсонском направлении за время контрнаступления составили 13 тысяч военнослужащих, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:49

2024-02-20T19:49

2024-02-20T20:08

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928561112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5dc6e3e79165b0613a129457092a326f.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за время контрнаступления составили 13 тысяч военнослужащих, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Шойгу заявил, что в занятых ВС РФ Крынках в Херсонской области находилось четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ."Ну вот, они (ВСУ - ред.) попытались показать. В результате только эти четыре бригады морской пехоты и только в Крынках потеряли 1820 человек, если говорить в целом, почти 3400, а если говорить о всей операции на херсонском направлении во время контрнаступления, то 13 тысяч", - сказал Шойгу в интервью российским журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, херсонская область