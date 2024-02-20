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На Херсонском направлении ВСУ потеряли 13 тысяч военных из-за контрнаступа - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 20.02.2024 (обновлено: 20:08 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/vsu-1928572840.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли 13 тысяч военных из-за контрнаступа
На Херсонском направлении ВСУ потеряли 13 тысяч военных из-за контрнаступа - РИА Новости, 20.02.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли 13 тысяч военных из-за контрнаступа
Потери ВСУ на херсонском направлении за время контрнаступления составили 13 тысяч военнослужащих, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:49
2024-02-20T20:08
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за время контрнаступления составили 13 тысяч военнослужащих, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Шойгу заявил, что в занятых ВС РФ Крынках в Херсонской области находилось четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ."Ну вот, они (ВСУ - ред.) попытались показать. В результате только эти четыре бригады морской пехоты и только в Крынках потеряли 1820 человек, если говорить в целом, почти 3400, а если говорить о всей операции на херсонском направлении во время контрнаступления, то 13 тысяч", - сказал Шойгу в интервью российским журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли 13 тысяч военных из-за контрнаступа

На Херсонском направлении за время наступления ВСУ потеряли 13 тысяч военных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за время контрнаступления составили 13 тысяч военнослужащих, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Шойгу заявил, что в занятых ВС РФ Крынках в Херсонской области находилось четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ.
"Ну вот, они (ВСУ - ред.) попытались показать. В результате только эти четыре бригады морской пехоты и только в Крынках потеряли 1820 человек, если говорить в целом, почти 3400, а если говорить о всей операции на херсонском направлении во время контрнаступления, то 13 тысяч", - сказал Шойгу в интервью российским журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская область
 
 
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