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"Приказ отступать": на Украине раскрыли страшную правду о ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 20.02.2024 (обновлено: 14:55 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/vsu-1928482831.html
"Приказ отступать": на Украине раскрыли страшную правду о ВСУ
"Приказ отступать": на Украине раскрыли страшную правду о ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
"Приказ отступать": на Украине раскрыли страшную правду о ВСУ
Украинские военные попали в плен недалеко от Авдеевки из-за несвоевременно поступившего приказа отступать, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:54
2024-02-20T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
донецк
юрий бутусов
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские военные попали в плен недалеко от Авдеевки из-за несвоевременно поступившего приказа отступать, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге."К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон "Зенита" не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению", — предположил он.По его словам, командование рассчитывало на ввод резервов, которые пробьют коридор, но в результате, добавил Бутусов, украинские военные к югу от Авдеевки попали в плен.Накануне глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, что украинские солдаты в большом количестве сдавались в плен в этом населенном пункте.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.В субботу глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, Вашингтон видит, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие критические ресурсы, и считает сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html
https://ria.ru/20240220/mask-1928387421.html
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928481962.html
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в мире, авдеевка, украина, донецк, юрий бутусов, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, Юрий Бутусов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Приказ отступать": на Украине раскрыли страшную правду о ВСУ

Журналист Бутусов: ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за несвоевременного приказа

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские военные попали в плен недалеко от Авдеевки из-за несвоевременно поступившего приказа отступать, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге.
"К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон "Зенита" не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению", — предположил он.
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Вчера, 08:00
По его словам, командование рассчитывало на ввод резервов, которые пробьют коридор, но в результате, добавил Бутусов, украинские военные к югу от Авдеевки попали в плен.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, что украинские солдаты в большом количестве сдавались в плен в этом населенном пункте.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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В субботу глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, Вашингтон видит, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие критические ресурсы, и считает сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаДонецкЮрий БутусовСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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