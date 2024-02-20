https://ria.ru/20240220/vsu-1928482831.html

"Приказ отступать": на Украине раскрыли страшную правду о ВСУ

"Приказ отступать": на Украине раскрыли страшную правду о ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024

"Приказ отступать": на Украине раскрыли страшную правду о ВСУ

Украинские военные попали в плен недалеко от Авдеевки из-за несвоевременно поступившего приказа отступать, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:54

2024-02-20T14:54

2024-02-20T14:55

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские военные попали в плен недалеко от Авдеевки из-за несвоевременно поступившего приказа отступать, заявил главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге."К сожалению, все это не было спланировано так, чтобы пробить коридор. Вовремя приказ на отход гарнизон "Зенита" не получил. И это основная причина этой трагедии. И не только этой, к сожалению", — предположил он.По его словам, командование рассчитывало на ввод резервов, которые пробьют коридор, но в результате, добавил Бутусов, украинские военные к югу от Авдеевки попали в плен.Накануне глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, что украинские солдаты в большом количестве сдавались в плен в этом населенном пункте.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.В субботу глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи населенного пункта отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, Вашингтон видит, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие критические ресурсы, и считает сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

https://ria.ru/20240220/mask-1928387421.html

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928481962.html

авдеевка

украина

донецк

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в мире, авдеевка, украина, донецк, юрий бутусов, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша