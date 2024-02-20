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Путин поздравил Шойгу с успешным взятием Авдеевки

Путин поздравил Шойгу с успешным взятием Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024

Путин поздравил Шойгу с успешным взятием Авдеевки

Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с успехом, добавив, что его надо развивать. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:56

2024-02-20T18:56

2024-02-20T20:12

специальная военная операция на украине

авдеевка

владимир путин

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с успехом, добавив, что его надо развивать.Глава Минобороны, в частности, доложил главе государства об операции в Авдеевке."Что касается, в целом, ситуации. Это, безусловно, успех. Я вас поздравляю", - сказал Путин. Он добавил, что такой успех нужно развивать и дальше, что должно быть обеспечено техникой и боеприпасами.

авдеевка

россия

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"Это, безусловно, успех" – Путин о взятии Авдеевки "Это, безусловно, успех" – Путин о взятии Авдеевки 2024-02-20T18:56 true PT0M31S

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Кирилл Волков

авдеевка, владимир путин, россия, сергей шойгу, безопасность