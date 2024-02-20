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"Отдать Санкт-Петербург". В США неожиданно отреагировали на план по Украине
"Отдать Санкт-Петербург". В США неожиданно отреагировали на план по Украине - РИА Новости, 20.02.2024
"Отдать Санкт-Петербург". В США неожиданно отреагировали на план по Украине
Запад не сможет добиться возращения Украине тех территорий, которые она потеряла с начала спецоперации, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:44
2024-02-20T19:44
2024-02-20T22:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запад не сможет добиться возращения Украине тех территорий, которые она потеряла с начала спецоперации, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Соединенные Штаты поговаривали, что, может быть, стоит отдать Крым (России. — Прим. ред.). <…> В обмен на что? Вы рассчитываете, что Россия отдаст Херсон? Нет, это часть России. Запорожье? Невозможно, это российская территория. ЛНР? ДНР? <…> Это равносильно тому, чтобы попросить Россию отдать Владивосток, Санкт-Петербург или Москву", — отметил он.По мнению военного, ВСУ буквально разваливаются на части: у них нет боеприпасов, также они испытывают нехватку в людской силе. Риттер добавил, что у киевского режима не остается выбора. Они рассчитывают добиться своего, но Россия не пойдет на уступки, пояснил он."Этот конфликт закончится, когда Украина начнет переговоры о своей безоговорочной капитуляции — может быть, в Киеве, может быть, во Львове, может быть, где-то еще", — резюмировал Риттер.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240220/vsu-1928482831.html
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"Отдать Санкт-Петербург". В США неожиданно отреагировали на план по Украине
Риттер: Западу не удастся добиться возращения Украине потерянных территорий