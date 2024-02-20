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Заявление фон дер Ляйен о Майдане вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 20.02.2024
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16:26 20.02.2024 (обновлено: 16:29 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928512317.html
Заявление фон дер Ляйен о Майдане вызвало ярость в Сети
Заявление фон дер Ляйен о Майдане вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 20.02.2024
Заявление фон дер Ляйен о Майдане вызвало ярость в Сети
Пользователи Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую участников Майдана 2014 года храбрецами, и заявившую, что будущее Украины в Евросоюзе. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:26
2024-02-20T16:29
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
сергей пашинский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую участников Майдана 2014 года храбрецами, и заявившую, что будущее Украины в Евросоюзе."НАТО и ЕС и есть причина этого конфликта", — напомнил читатель."Как тебе не стыдно!" — возмутился другой."Никто на это не купится", — подтвердил третий."Наконец-то воссоединилась с европейской семьей? Украина никогда не была частью европейской семьи", — заявил пользователь."Украина - не моя страна, а Россия - не мой враг. Брюссельские политики больше не представляют нас. Европа сталкивается с серьезными проблемами из-за неправильных решений. Эта политика негативно сказывается на экономике и общем благосостоянии европейцев", — подытожили читатели.Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, начавшими акцию протеста сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов. Так, 20 февраля по протестующим открыли огонь, погибли десятки мирных граждан. Позднее бывшие грузинские снайперы Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, принимавшие участие в трагических событиях на стороне мятежников, рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925104383.html
https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, сергей пашинский
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Пашинский

Заявление фон дер Ляйен о Майдане вызвало ярость в Сети

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую участников Майдана 2014 года храбрецами, и заявившую, что будущее Украины в Евросоюзе.
"НАТО и ЕС и есть причина этого конфликта", — напомнил читатель.
"Как тебе не стыдно!" — возмутился другой.
"Никто на это не купится", — подтвердил третий.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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2 февраля, 18:37
"Наконец-то воссоединилась с европейской семьей? Украина никогда не была частью европейской семьи", — заявил пользователь.
"Украина - не моя страна, а Россия - не мой враг. Брюссельские политики больше не представляют нас. Европа сталкивается с серьезными проблемами из-за неправильных решений. Эта политика негативно сказывается на экономике и общем благосостоянии европейцев", — подытожили читатели.
Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, начавшими акцию протеста сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов. Так, 20 февраля по протестующим открыли огонь, погибли десятки мирных граждан. Позднее бывшие грузинские снайперы Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, принимавшие участие в трагических событиях на стороне мятежников, рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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