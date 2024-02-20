https://ria.ru/20240220/ukraina-1928512317.html

Заявление фон дер Ляйен о Майдане вызвало ярость в Сети

Заявление фон дер Ляйен о Майдане вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 20.02.2024

Заявление фон дер Ляйен о Майдане вызвало ярость в Сети

Пользователи Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую участников Майдана 2014 года храбрецами, и заявившую, что будущее Украины в Евросоюзе. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:26

2024-02-20T16:26

2024-02-20T16:29

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

сергей пашинский

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвавшую участников Майдана 2014 года храбрецами, и заявившую, что будущее Украины в Евросоюзе."НАТО и ЕС и есть причина этого конфликта", — напомнил читатель."Как тебе не стыдно!" — возмутился другой."Никто на это не купится", — подтвердил третий."Наконец-то воссоединилась с европейской семьей? Украина никогда не была частью европейской семьи", — заявил пользователь."Украина - не моя страна, а Россия - не мой враг. Брюссельские политики больше не представляют нас. Европа сталкивается с серьезными проблемами из-за неправильных решений. Эта политика негативно сказывается на экономике и общем благосостоянии европейцев", — подытожили читатели.Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, начавшими акцию протеста сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром кровавого противостояния силовиков и радикалов. Так, 20 февраля по протестующим открыли огонь, погибли десятки мирных граждан. Позднее бывшие грузинские снайперы Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, принимавшие участие в трагических событиях на стороне мятежников, рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.

https://ria.ru/20240202/ukraina-1925104383.html

https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html

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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, сергей пашинский