https://ria.ru/20240220/ukraina-1928481962.html

Мы не видим. Украинские военные рассказали страшные подробности с передовой

Мы не видим. Украинские военные рассказали страшные подробности с передовой - РИА Новости, 20.02.2024

Мы не видим. Украинские военные рассказали страшные подробности с передовой

Украина рискует не ограничиться лишь потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами, пишет The Washington Post. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:52

2024-02-20T14:52

2024-02-20T14:52

в мире

авдеевка

украина

донецк

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина рискует не ограничиться лишь потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами, пишет The Washington Post."В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим", — признался изданию один из командиров ВСУ.По его словам, у их батареи есть лишь около десяти процентов от необходимого количества боеприпасов. На этом фоне в рядах ВСУ растет опасение, что без помощи союзников ситуация, аналогичная Авдеевке, может повториться и на других участках фронта, пишется в материале."Нам нечем воевать, нам нечем прикрыть наши линии фронта", — добавил другой украинский военный.ВСУ, подчеркивает WP, крайне обеспокоены обстановкой на Купянском направлении. Так, командир 44-й бригады заявил, что из-за острой нехватки снарядов его подразделение не может сопротивляться российской армии.Западные СМИ ранее сообщали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240220/zelenskiy-1928376269.html

https://ria.ru/20240220/zelenskiy-1928437141.html

авдеевка

украина

донецк

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в мире, авдеевка, украина, донецк, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины