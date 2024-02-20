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Мы не видим. Украинские военные рассказали страшные подробности с передовой - РИА Новости, 20.02.2024
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14:52 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928481962.html
Мы не видим. Украинские военные рассказали страшные подробности с передовой
Мы не видим. Украинские военные рассказали страшные подробности с передовой - РИА Новости, 20.02.2024
Мы не видим. Украинские военные рассказали страшные подробности с передовой
Украина рискует не ограничиться лишь потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами, пишет The Washington Post. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:52
2024-02-20T14:52
в мире
авдеевка
украина
донецк
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина рискует не ограничиться лишь потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами, пишет The Washington Post."В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим", — признался изданию один из командиров ВСУ.По его словам, у их батареи есть лишь около десяти процентов от необходимого количества боеприпасов. На этом фоне в рядах ВСУ растет опасение, что без помощи союзников ситуация, аналогичная Авдеевке, может повториться и на других участках фронта, пишется в материале."Нам нечем воевать, нам нечем прикрыть наши линии фронта", — добавил другой украинский военный.ВСУ, подчеркивает WP, крайне обеспокоены обстановкой на Купянском направлении. Так, командир 44-й бригады заявил, что из-за острой нехватки снарядов его подразделение не может сопротивляться российской армии.Западные СМИ ранее сообщали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240220/zelenskiy-1928376269.html
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в мире, авдеевка, украина, донецк, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Мы не видим. Украинские военные рассказали страшные подробности с передовой

WP: Украина рискует потерять новые территории из-за нехватки боеприпасов

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украина рискует не ограничиться лишь потерей Авдеевки, если в срочном порядке не решит проблему с боеприпасами, пишет The Washington Post.
"В настоящее время дефицит боеприпасов достаточно серьезный. Нам постоянно обещают, что их будет больше, но мы этого не видим", — признался изданию один из командиров ВСУ.
По его словам, у их батареи есть лишь около десяти процентов от необходимого количества боеприпасов. На этом фоне в рядах ВСУ растет опасение, что без помощи союзников ситуация, аналогичная Авдеевке, может повториться и на других участках фронта, пишется в материале.
"Нам нечем воевать, нам нечем прикрыть наши линии фронта", — добавил другой украинский военный.
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ВСУ, подчеркивает WP, крайне обеспокоены обстановкой на Купянском направлении. Так, командир 44-й бригады заявил, что из-за острой нехватки снарядов его подразделение не может сопротивляться российской армии.
Западные СМИ ранее сообщали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.
Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
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В миреАвдеевкаУкраинаДонецкСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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