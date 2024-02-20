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МИД Украины считает протест польских фермеров политически мотивированным - РИА Новости, 20.02.2024
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12:52 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928434094.html
МИД Украины считает протест польских фермеров политически мотивированным
МИД Украины считает протест польских фермеров политически мотивированным - РИА Новости, 20.02.2024
МИД Украины считает протест польских фермеров политически мотивированным
Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в очередной раз осудил протест польских фермеров на границе с Украиной и назвал их действия политически... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:52
2024-02-20T12:52
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в очередной раз осудил протест польских фермеров на границе с Украиной и назвал их действия политически мотивированными. "Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что украинская граница не должна быть "заложницей политических интересов". Николенко призвал польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики. В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что причиной блокады украинско-польской границы выступает процветающая не один год на Украине схема черной зерноторговли. По его словам, мелкие фермеры вынуждены сбывать за дешево зерно "черным зернотрейдерам", которые при содействии властей и под прикрытием СБУ сбывают зерно по липовым документам для получения возвратного НДС из госбюджета, что по сути является "прямым хищением". Ранее сообщалось, что 20 февраля польские фермеры усилят свои протесты. Они полностью заблокируют пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Общепольский протест фермеров начался более недели назад, аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928370489.html
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в мире, украина, киев, олег николенко, александр дубинский, евросоюз, россия, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Олег Николенко, Александр Дубинский, Евросоюз, Россия, Верховная Рада Украины
МИД Украины считает протест польских фермеров политически мотивированным

Николенко: протесты польских фермеров политически мотивированны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в очередной раз осудил протест польских фермеров на границе с Украиной и назвал их действия политически мотивированными.
"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Он отметил, что украинская граница не должна быть "заложницей политических интересов". Николенко призвал польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики.
В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что причиной блокады украинско-польской границы выступает процветающая не один год на Украине схема черной зерноторговли. По его словам, мелкие фермеры вынуждены сбывать за дешево зерно "черным зернотрейдерам", которые при содействии властей и под прикрытием СБУ сбывают зерно по липовым документам для получения возвратного НДС из госбюджета, что по сути является "прямым хищением".
Ранее сообщалось, что 20 февраля польские фермеры усилят свои протесты. Они полностью заблокируют пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Общепольский протест фермеров начался более недели назад, аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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