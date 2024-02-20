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Азаров прокомментировал попытки сделать из Украины "анти-Россию" - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 20.02.2024 (обновлено: 13:36 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928390274.html
Азаров прокомментировал попытки сделать из Украины "анти-Россию"
Азаров прокомментировал попытки сделать из Украины "анти-Россию" - РИА Новости, 20.02.2024
Азаров прокомментировал попытки сделать из Украины "анти-Россию"
Властям в Киеве не удастся сделать из Украины "анти-Россию", рано или поздно связи между украинским и русским народами восстановятся, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:19
2024-02-20T13:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
николай азаров (политик)
виктор янукович
евросоюз
верховная рада украины
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887532199_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_ee01bcc87ca9d427b80b7f67c786cb62.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Властям в Киеве не удастся сделать из Украины "анти-Россию", рано или поздно связи между украинским и русским народами восстановятся, заявил в интервью РИА Новости к годовщине Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав государственный переворот там в 2014 году."Они (киевские власти - ред.) последовательно все уничтожают. Для чего? Чтобы все-таки Украина стала "анти-Россией". Удастся ли им это сделать? Я думаю, что для значительной части украинцев это не удастся, хотя конфликты происходят и в семьях", - заявил Азаров.По его словам, несмотря на конфликт между Москвой и Киевом многие люди продолжают сохранять свои родственные связи."Вот сейчас даже многие семьи, на примере того же Сырского: мать с отцом, например, не одобряют поведение этого Сырского, они в России живут и не одобряют, к примеру. Ну таких, как Сырский, все-таки единицы", - добавил он.Рано или поздно "абсолютно антинародный" киевский режим должен уйти в прошлое, и тогда нормальные человеческие отношения между русскими и украинцами восстановятся, резюмировал политик.Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича.По другой версии открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году, при этом он полностью исключает применение силы для наведения порядка со стороны тогдашнего руководства Украины.Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.Читайте полный текст интервью Николая Азарова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html
https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html
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украина, россия, николай азаров (политик), виктор янукович, евросоюз, верховная рада украины, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николай Азаров (политик), Виктор Янукович, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, В мире
Азаров прокомментировал попытки сделать из Украины "анти-Россию"

Азаров: киевским властям не удастся сделать из Украины "анти-Россию"

© AP Photo / Jae C. HongРабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Властям в Киеве не удастся сделать из Украины "анти-Россию", рано или поздно связи между украинским и русским народами восстановятся, заявил в интервью РИА Новости к годовщине Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав государственный переворот там в 2014 году.
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"Они (киевские власти - ред.) последовательно все уничтожают. Для чего? Чтобы все-таки Украина стала "анти-Россией". Удастся ли им это сделать? Я думаю, что для значительной части украинцев это не удастся, хотя конфликты происходят и в семьях", - заявил Азаров.
По его словам, несмотря на конфликт между Москвой и Киевом многие люди продолжают сохранять свои родственные связи.
"Вот сейчас даже многие семьи, на примере того же Сырского: мать с отцом, например, не одобряют поведение этого Сырского, они в России живут и не одобряют, к примеру. Ну таких, как Сырский, все-таки единицы", - добавил он.
Рано или поздно "абсолютно антинародный" киевский режим должен уйти в прошлое, и тогда нормальные человеческие отношения между русскими и украинцами восстановятся, резюмировал политик.
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Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича.
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По другой версии открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году, при этом он полностью исключает применение силы для наведения порядка со стороны тогдашнего руководства Украины.
Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.
Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>
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