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На Украине нет политиков, представляющих интересы народа, заявил Азаров - РИА Новости, 20.02.2024
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10:09 20.02.2024 (обновлено: 14:01 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928388737.html
На Украине нет политиков, представляющих интересы народа, заявил Азаров
На Украине нет политиков, представляющих интересы народа, заявил Азаров - РИА Новости, 20.02.2024
На Украине нет политиков, представляющих интересы народа, заявил Азаров
На Украине не осталось ни одного политика, который реально представляет интересы государства и украинского народа, заявил в интервью РИА Новости к годовщине... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:09
2024-02-20T14:01
в мире
украина
николай азаров (политик)
евросоюз
партия "батькивщина"
виктор янукович
алексей гончаренко
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На Украине не осталось ни одного политика, который реально представляет интересы государства и украинского народа, заявил в интервью РИА Новости к годовщине Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров. "Назовите мне фамилию любого политического деятеля - я их всех знаю, как облупленных, и я не найду сейчас ни одного политика, который реально представляет интересы государства Украина и реально представляет интересы народа Украины. Вот и все", - заявил Азаров. По его словам, в стране больше нет политической элиты - только американские марионетки. Комментируя ситуацию вокруг нового закона об ужесточении мобилизации, Азаров также отметил, что народ Украины устал от политики киевских властей. "Народ можно довести до ручки, он реально доведен до ручки, но он тогда только сможет показать свои силы, когда он организован. Организовать его не дадут Служба безопасности Украины, карательные структуры, всякие "Азовы"*, "Правые сектора"** ", - добавил он. Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича.По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.* Террористическая организация, запрещенная в России** Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте полный текст интервью Николая Азарова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919570133.html
https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), евросоюз, партия "батькивщина", виктор янукович, алексей гончаренко
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Евросоюз, Партия "Батькивщина", Виктор Янукович, Алексей Гончаренко
На Украине нет политиков, представляющих интересы народа, заявил Азаров

Азаров: на Украине не осталось представляющих интересы страны и народа политиков

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог на Украине
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог на Украине - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На Украине не осталось ни одного политика, который реально представляет интересы государства и украинского народа, заявил в интервью РИА Новости к годовщине Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Назовите мне фамилию любого политического деятеля - я их всех знаю, как облупленных, и я не найду сейчас ни одного политика, который реально представляет интересы государства Украина и реально представляет интересы народа Украины. Вот и все", - заявил Азаров.
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По его словам, в стране больше нет политической элиты - только американские марионетки. Комментируя ситуацию вокруг нового закона об ужесточении мобилизации, Азаров также отметил, что народ Украины устал от политики киевских властей.
"Народ можно довести до ручки, он реально доведен до ручки, но он тогда только сможет показать свои силы, когда он организован. Организовать его не дадут Служба безопасности Украины, карательные структуры, всякие "Азовы"*, "Правые сектора"** ", - добавил он.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича.
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По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.
Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Запрещенная в России экстремистская организация
Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>
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