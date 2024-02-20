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Реальный ВВП Украины не превышает 60 миллиардов долларов, заявил Азаров - РИА Новости, 20.02.2024
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09:24 20.02.2024 (обновлено: 10:13 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928381586.html
Реальный ВВП Украины не превышает 60 миллиардов долларов, заявил Азаров
Реальный ВВП Украины не превышает 60 миллиардов долларов, заявил Азаров - РИА Новости, 20.02.2024
Реальный ВВП Украины не превышает 60 миллиардов долларов, заявил Азаров
Реальный Валовой внутренний продукт (ВВП) на территории киевского режима после прихода к власти Владимира Зеленского сократился в разы и сегодня не превышает 60 РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:24
2024-02-20T10:13
экономика
украина
евразия
россия
николай азаров (политик)
даниил гетманцев
владимир зеленский
всемирный банк
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Реальный Валовой внутренний продукт (ВВП) на территории киевского режима после прихода к власти Владимира Зеленского сократился в разы и сегодня не превышает 60 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров. Как отметил Азаров, власти Украины искажают официальные данные, заявляя, что "ВВП на территории киевского режима 175 миллиардов долларов, то есть почти столько же, как было в 2013 году". "Фокус тут очень простой: они в ВВП записывают все гранты, всю оказанную им колоссальную помощь… Какой же сейчас реальный ВВП? Вот реальный ВВП: из 175 миллиардов долларов надо вычитать примерно 110 миллиардов вот этой помощи и останется примерно 60 миллиардов. Вот это реальный ВВП, то есть он сократился, не так, как ООН считает, а сократился в разы", - сказал Азаров. По его словам, на ухудшение экономического положения Украины в том числе повлиял отказ властей страны от торгово-экономических связей с Россией. "Она (Украина – ред.) является связующим звеном между огромной Россией и Европейским союзом. Более того, она является связующим звеном не только между РФ и ЕС, но и Евразией. Это дает Украине огромные преимущества", - добавил он. Прогноз по развитию экономики Украины остается сильно неопределенным, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,2%, следует из опубликованного доклада Всемирного банка. По мнению организации, украинский конфликт продолжится в течение 2024 года. В 2025 году Всемирный банк ожидает роста экономики Украины на 6,5%. Пока официальной оценки ВВП Украины за прошлый год не было, но Нацбанк страны привел свою оценку - 6,5 триллиона гривен, или 171,2 миллиарда долларов. Исходя из этой оценки, дефицит бюджета Украины составил 20,5% от ВВП - новый рекорд за все время существования страны. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Читайте полный текст интервью Николая Азарова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html
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экономика, украина, евразия, россия, николай азаров (политик), даниил гетманцев, владимир зеленский, всемирный банк, евросоюз, оон
Экономика, Украина, Евразия, Россия, Николай Азаров (политик), Даниил Гетманцев, Владимир Зеленский, Всемирный банк, Евросоюз, ООН
Реальный ВВП Украины не превышает 60 миллиардов долларов, заявил Азаров

Азаров: реальный ВВП Украины сегодня не превышает 60 миллиардов долларов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Реальный Валовой внутренний продукт (ВВП) на территории киевского режима после прихода к власти Владимира Зеленского сократился в разы и сегодня не превышает 60 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров.
Как отметил Азаров, власти Украины искажают официальные данные, заявляя, что "ВВП на территории киевского режима 175 миллиардов долларов, то есть почти столько же, как было в 2013 году".
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"Фокус тут очень простой: они в ВВП записывают все гранты, всю оказанную им колоссальную помощь… Какой же сейчас реальный ВВП? Вот реальный ВВП: из 175 миллиардов долларов надо вычитать примерно 110 миллиардов вот этой помощи и останется примерно 60 миллиардов. Вот это реальный ВВП, то есть он сократился, не так, как ООН считает, а сократился в разы", - сказал Азаров.
По его словам, на ухудшение экономического положения Украины в том числе повлиял отказ властей страны от торгово-экономических связей с Россией. "Она (Украина – ред.) является связующим звеном между огромной Россией и Европейским союзом. Более того, она является связующим звеном не только между РФ и ЕС, но и Евразией. Это дает Украине огромные преимущества", - добавил он.
Прогноз по развитию экономики Украины остается сильно неопределенным, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 3,2%, следует из опубликованного доклада Всемирного банка. По мнению организации, украинский конфликт продолжится в течение 2024 года. В 2025 году Всемирный банк ожидает роста экономики Украины на 6,5%.
Пока официальной оценки ВВП Украины за прошлый год не было, но Нацбанк страны привел свою оценку - 6,5 триллиона гривен, или 171,2 миллиарда долларов. Исходя из этой оценки, дефицит бюджета Украины составил 20,5% от ВВП - новый рекорд за все время существования страны.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>
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ЭкономикаУкраинаЕвразияРоссияНиколай Азаров (политик)Даниил ГетманцевВладимир ЗеленскийВсемирный банкЕвросоюзООН
 
 
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