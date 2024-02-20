https://ria.ru/20240220/udary-1928356229.html

"Испепеляющие удары". Наступление России вызвало тревогу в США

"Испепеляющие удары". Наступление России вызвало тревогу в США - РИА Новости, 20.02.2024

"Испепеляющие удары". Наступление России вызвало тревогу в США

Превосходство российской артиллерии может обернуться новыми территориальными потерями для Украины, написала корреспондент Associated Press в Киеве Самья Куллаб. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T01:20

2024-02-20T01:20

2024-02-20T01:20

специальная военная операция на украине

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авдеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Превосходство российской артиллерии может обернуться новыми территориальными потерями для Украины, написала корреспондент Associated Press в Киеве Самья Куллаб."Нехватка боеприпасов ставит под угрозу позиции Украины на тысячекилометровом фронте перед лицом испепеляющих ударов российской артиллерии. Линии обороны (ВСУ. — Прим. ред.) в опасности", — отметила журналистка.По мнению Куллаб, взятие хорошо укрепленной Авдеевки — это большая победа России. В статье указано, что успешный штурм мощного укрепрайона позволяет российской армии развить наступление еще дальше на запад, где ВСУ располагают более слабыми оборонительными позициями.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928261040.html

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в мире, россия, украина, сша, авдеевка, вооруженные силы украины