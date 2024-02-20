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"Испепеляющие удары". Наступление России вызвало тревогу в США - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/udary-1928356229.html
"Испепеляющие удары". Наступление России вызвало тревогу в США
"Испепеляющие удары". Наступление России вызвало тревогу в США - РИА Новости, 20.02.2024
"Испепеляющие удары". Наступление России вызвало тревогу в США
Превосходство российской артиллерии может обернуться новыми территориальными потерями для Украины, написала корреспондент Associated Press в Киеве Самья Куллаб. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T01:20
2024-02-20T01:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
авдеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Превосходство российской артиллерии может обернуться новыми территориальными потерями для Украины, написала корреспондент Associated Press в Киеве Самья Куллаб.&quot;Нехватка боеприпасов ставит под угрозу позиции Украины на тысячекилометровом фронте перед лицом испепеляющих ударов российской артиллерии. Линии обороны (ВСУ. — Прим. ред.) в опасности&quot;, — отметила журналистка.По мнению Куллаб, взятие хорошо укрепленной Авдеевки — это большая победа России. В статье указано, что успешный штурм мощного укрепрайона позволяет российской армии развить наступление еще дальше на запад, где ВСУ располагают более слабыми оборонительными позициями.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928261040.html
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в мире, россия, украина, сша, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
"Испепеляющие удары". Наступление России вызвало тревогу в США

AP: российская артиллерия угрожает обороне ВСУ по всему фронту

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Превосходство российской артиллерии может обернуться новыми территориальными потерями для Украины, написала корреспондент Associated Press в Киеве Самья Куллаб.
«

"Нехватка боеприпасов ставит под угрозу позиции Украины на тысячекилометровом фронте перед лицом испепеляющих ударов российской артиллерии. Линии обороны (ВСУ. — Прим. ред.) в опасности", — отметила журналистка.

Поврежденная военная техника в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Украинский офицер откровенно рассказал о причинах сдачи Авдеевки
Вчера, 15:32
По мнению Куллаб, взятие хорошо укрепленной Авдеевки — это большая победа России. В статье указано, что успешный штурм мощного укрепрайона позволяет российской армии развить наступление еще дальше на запад, где ВСУ располагают более слабыми оборонительными позициями.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии города. Его освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
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Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШААвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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