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В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти - РИА Новости, 20.02.2024
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15:00 20.02.2024 (обновлено: 21:11 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/ubiystvo-1928486774.html
В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти
В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти - РИА Новости, 20.02.2024
В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти
В Сочи приезжий из Таджикистана убил знакомую ударами камня по голове, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:00
2024-02-20T21:11
происшествия
таджикистан
сочи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 20 фев – РИА Новости. В Сочи приезжий из Таджикистана убил знакомую ударами камня по голове, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным СУ СК по Краснодарскому краю, в ночь на понедельник 46-летняя женщина была в гостях у 58-летнего подозреваемого на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Она оскорбила знакомого, после чего они поссорились.&quot;В ходе конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками по лицу женщины, а после перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. После совершенного преступления злоумышленник скрылся&quot;, — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что тело нашли на одной из набережных города. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан. На допросе он признал вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователь будет просить суд об аресте фигуранта.
https://ria.ru/20240123/bita-1922907326.html
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происшествия, таджикистан, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таджикистан, Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти

В Сочи задержали приезжего из Таджикистана, забившего камнем женщину до смерти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СОЧИ, 20 фев – РИА Новости. В Сочи приезжий из Таджикистана убил знакомую ударами камня по голове, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным СУ СК по Краснодарскому краю, в ночь на понедельник 46-летняя женщина была в гостях у 58-летнего подозреваемого на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Она оскорбила знакомого, после чего они поссорились.
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Житель Приморья до смерти забил знакомого битой
23 января, 11:04
«

"В ходе конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками по лицу женщины, а после перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. После совершенного преступления злоумышленник скрылся", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что тело нашли на одной из набережных города.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан. На допросе он признал вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователь будет просить суд об аресте фигуранта.
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ПроисшествияТаджикистанСочиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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