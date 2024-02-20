https://ria.ru/20240220/ubiystvo-1928486774.html

В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти

В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти - РИА Новости, 20.02.2024

В Сочи приезжий из Таджикистана забил камнем женщину до смерти

В Сочи приезжий из Таджикистана убил знакомую ударами камня по голове, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:00

2024-02-20T15:00

2024-02-20T21:11

происшествия

таджикистан

сочи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 20 фев – РИА Новости. В Сочи приезжий из Таджикистана убил знакомую ударами камня по голове, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным СУ СК по Краснодарскому краю, в ночь на понедельник 46-летняя женщина была в гостях у 58-летнего подозреваемого на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Она оскорбила знакомого, после чего они поссорились."В ходе конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками по лицу женщины, а после перенес ее на улицу и несколько раз ударил камнем по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. После совершенного преступления злоумышленник скрылся", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что тело нашли на одной из набережных города. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан. На допросе он признал вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователь будет просить суд об аресте фигуранта.

https://ria.ru/20240123/bita-1922907326.html

https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908167162.html

таджикистан

сочи

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, таджикистан, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф)