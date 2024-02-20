https://ria.ru/20240220/tsitirovanie-1928411769.html

Пискарев объяснил, когда цитирование иноагентов в СМИ будет нарушением

Пискарев объяснил, когда цитирование иноагентов в СМИ будет нарушением - РИА Новости, 20.02.2024

Пискарев объяснил, когда цитирование иноагентов в СМИ будет нарушением

Цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением только в случае, если совершено в рекламных целях, сообщил журналистам глава комитета ГД по безопасности РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:36

2024-02-20T11:36

2024-02-20T12:18

общество

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Цитирование иноагентов в СМИ будет считаться нарушением только в случае, если совершено в рекламных целях, сообщил журналистам глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов и рекламировать такие ресурсы. "Только в рекламных целях, с целью привлечения аудитории для того, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов", - сказал Пискарев на вопрос журналиста о том, будет ли цитирование иноагента в СМИ являться нарушением.Как в свою очередь пояснил депутат Госдумы Антон Горелкин, законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов не содержит прямого запрета на упоминание информационных ресурсов иноагентов в СМИ."Законопроект не содержит прямого запрета на упоминание информационных ресурсов иноагентов в СМИ, если издание делает это в качестве инфоповода, а не для рекламных целей. Здесь, наверное, будет уместно провести сравнение с правилами использования нацистской символики: упоминание возможно, пропаганда запрещена", - сказал он РИА Новости.Госдума 20 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, сообщил ранее председатель ГД Вячеслав Володин. Под законопроектом стоят подписи 395 депутатов Госдумы, отметил он.Председатель Госдумы также рассказал, что в соответствии с поправками в ФЗ "О рекламе", "не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента". Это касается любых платформ, законопроектом также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов, добавил председатель ГД.

https://ria.ru/20240214/inoagenty-1927329696.html

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общество, василий пискарев, госдума рф, россия