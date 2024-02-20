https://ria.ru/20240220/transformatsiya-1928492156.html

Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС

Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС - РИА Новости, 20.02.2024

Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС

Цифровая трансформация системы ОМС является одной из приоритетных задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, она позволит РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:13

2024-02-20T15:13

2024-02-20T15:13

илья баланин

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

здоровье

омс

полис омс

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Цифровая трансформация системы ОМС является одной из приоритетных задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, она позволит обеспечить предоставление гражданам услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом, сообщил председатель ФОМС Илья Баланин. Баланин выступил во вторник на пленарной сессии Евроазиатского ИТ-форума "Цифровой суверенитет как основа долгосрочного международного сотрудничества". Он напомнил, что в системе ОМС застраховано более 144 миллиона граждан. Ее цифровой ландшафт состоит из государственной информационной системы ОМС, информационных систем территориальных фондов ОМС, медицинских организаций и страховых медицинских организаций. При этом за 30-летнюю историю системы ОМС ее информационные составляющие разрабатывались различными исполнителями, развивались с разной скоростью с использованием различных технологий. В результате цифровая система носила децентрализованный и фрагментированный характер, была ориентирована на решение частных задач участников ОМС и валовые показатели финансирования и контроля объемов медпомощи без учета специфики показателей общественного здоровья субъекта. Отсутствие необходимых первичных данных на федеральном уровне не позволяло начать разработку цифровых сервисов для граждан в системе ОМС в проактивном режиме. "В 2022 году перед Федеральным фондом была поставлена задача начать цифровую трансформацию системы ОМС путем создания единого информационного пространства, перевода значимой функциональности региональных информационных систем на федеральный уровень, аккумулирования сведений по всем субъектам на базе государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМ)", - привели в ФОМС слова Баланина. По его словам, одним из результатов трансформации станет уменьшение количества информационных потоков между участниками системы, стандартизация протоколов обмена и форматов данных для всех участников, повышение качества и скорости аналитики. "Цифровая трансформация позволит усилить финансовый менеджмент Федерального фонда и территориальных фондов ОМС, обеспечить цифровизацию единой методологии участников системы обязательного медицинского страхования, а также усовершенствовать процессы планирования и исполнения бюджета ОМС", - добавил Баланин. В рамках этой работы проводится расширение состава ГИС ОМС новыми подсистемами - всего их пять. В 2024 году осуществляется опытная эксплуатация и поэтапное внедрение их в субъектах. Первой такой подсистемой стал Федеральный регистр застрахованных лиц, объединивший региональные сегменты по всем застрахованным и позволивший ФМС перейти на формирование цифровых полисов ОМС. Сегодня более 14 миллионов человек имеют полисы ОМС исключительно в цифровом виде. Важной частью ГИС ОМС является Цифровой медицинский профиль пациента, включающий, в том числе, сведения об оказанной медпомощи, электронных медицинских картах. Созданы цифровые профили по всем застрахованным лицам и обеспечено их наполнение в разрезе трех ракурсов данными из 42 субъектов по 57 миллионам застрахованных. Данные по всем застрахованным будут загружены до 1 июля, уточнил Баланин. Еще одна подсистема - сервисы информационного сопровождения застрахованных. На основе анализа собираемых данных они позволят выявлять граждан с обоснованным подозрением на наличие болезней системы кровообращения и онкозаболеваний, упростят ведение пациентов с хроническими заболеваниями за счет единой платформы управления взаимодействия с пациентом, повысят осведомленность граждан за счет подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний. В облаке управленческих сервисов будет формироваться отчетность и аналитика по данным ГИС ОМС, применяться риск-ориентированный отбор случаев медпомощи на проведение контрольно-экспертных мероприятий. С помощью технологий ИИ будет осуществляться анализ и прогнозирование потребления медицинской помощи и лекарственных препаратов. В свою очередь, в подсистеме персонифицированного учета медицинской помощи будут формироваться реестры счетов на основе медицинских электронных документов из информсистем медицинских организаций. Сформированные счета будут проходить процессы форматно-логического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медпомощи. Подсистема позволит перейти на единые протоколы обмена между всеми субъектами РФ, использовать единые справочников для всех участников информационного взаимодействия, резюмировал Баланин.

https://ria.ru/20240220/medprofili-1928424257.html

https://ria.ru/20231127/zakon-1912222881.html

https://ria.ru/20230922/medpomosch-1898063763.html

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Алёна Пава

илья баланин, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, здоровье, омс, полис омс