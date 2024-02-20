https://ria.ru/20240220/svo-1928574681.html
Чем дольше длится СВО, тем сильнее российская армия, заявил Шойгу
Чем дольше длится СВО, тем сильнее российская армия, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Чем дольше длится СВО, тем сильнее российская армия, заявил Шойгу
Чем дольше продолжается спецоперация РФ на Украине, тем сильней и оснащенней становится российская армия, заявил по итогам встречи с президентом России... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:54
2024-02-20T19:54
2024-02-20T19:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Чем дольше продолжается спецоперация РФ на Украине, тем сильней и оснащенней становится российская армия, заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Чем дольше продолжаются операция, боевые действия, тем сильнее, оснащённее и сплоченней становится российская армия… Даже по 2023 году мы видим, насколько вырос уровень всех наших подразделений", - сказал он.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Чем дольше длится СВО, тем сильнее российская армия, заявил Шойгу
Шойгу: чем дольше продолжаются бои на Украине, тем сильнее российская армия