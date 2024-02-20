https://ria.ru/20240220/svo-1928574681.html

Чем дольше длится СВО, тем сильнее российская армия, заявил Шойгу

Чем дольше длится СВО, тем сильнее российская армия, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024

Чем дольше длится СВО, тем сильнее российская армия, заявил Шойгу

Чем дольше продолжается спецоперация РФ на Украине, тем сильней и оснащенней становится российская армия, заявил по итогам встречи с президентом России... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:54

2024-02-20T19:54

2024-02-20T19:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Чем дольше продолжается спецоперация РФ на Украине, тем сильней и оснащенней становится российская армия, заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Чем дольше продолжаются операция, боевые действия, тем сильнее, оснащённее и сплоченней становится российская армия… Даже по 2023 году мы видим, насколько вырос уровень всех наших подразделений", - сказал он.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр