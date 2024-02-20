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Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 года колонии - РИА Новости, 20.02.2024
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11:35 20.02.2024 (обновлено: 12:28 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sud-1928411362.html
Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 года колонии
Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 года колонии - РИА Новости, 20.02.2024
Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 года колонии
Гособвинение попросило приговорить сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,6 годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:35
2024-02-20T12:28
чеченская республика (чечня)
происшествия
россия
грозный
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Гособвинение попросило приговорить сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,6 годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда Грозного."На основании изложенного прошу признать Журавель Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений… и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказала государственный обвинитель Милана Байтаева.Журавель обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
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чеченская республика (чечня), происшествия, россия, грозный, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Чеченская республика (Чечня), Происшествия, Россия, Грозный, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 года колонии

Прокурор запросил приговорить Журавеля к трем годам и шести месяцам колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Гособвинение попросило приговорить сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,6 годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда Грозного.
«
"На основании изложенного прошу признать Журавель Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений… и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказала государственный обвинитель Милана Байтаева.
Журавель обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
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Чеченская республика (Чечня)ПроисшествияРоссияГрозныйВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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