https://ria.ru/20240220/sud-1928411362.html

Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 года колонии

Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 года колонии - РИА Новости, 20.02.2024

Прокурор попросил приговорить сжегшего Коран Журавеля к 3,6 года колонии

Гособвинение попросило приговорить сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,6 годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:35

2024-02-20T11:35

2024-02-20T12:28

чеченская республика (чечня)

происшествия

россия

грозный

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Гособвинение попросило приговорить сжегшего Коран Никиту Журавеля к 3,6 годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда Грозного."На основании изложенного прошу признать Журавель Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений… и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказала государственный обвинитель Милана Байтаева.Журавель обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.

https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html

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чеченская республика (чечня), происшествия, россия, грозный, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)