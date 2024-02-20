Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 20.02.2024 (обновлено: 22:25 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/strategy-1928572943.html
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе - РИА Новости, 20.02.2024
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе
Владимир Путин принял в Кремле Сергея Шойгу, президент и министр обороны обсудили ситуацию в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки, обвинения Запада в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:50
2024-02-20T22:25
авдеевка
россия
сша
сергей шойгу
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928559786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c4ad535a44c4fbdef89f9b97bd25d04.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле Сергея Шойгу, президент и министр обороны обсудили ситуацию в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки, обвинения Запада в намерении якобы разместить ядерное оружие в космосе и стратегическую стабильность. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О стратегической стабильностиПутин на встрече сообщил, что Россия не отказывается ни от каких переговоров, в том числе по Украине.При этом он отметил, что США и весь Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести с Москвой диалог по стратегической стабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим.&quot;Этого не удастся сделать&quot;, — отметил президент.О ядерном оружии в космосеШойгу, в свою очередь, прокомментировал недавние заявления американских чиновников о планах России якобы разместить ядерное оружие в космосе.&quot;Во-первых, этого нет (ядерного оружия в космосе. — Прим. ред.). Во-вторых, они знают, что у нас его нет. &lt;...&gt; Тем не менее поднимают шум&quot;, — сказал глава Минобороны.Путин напомнил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе."Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", — сказал президент.Он отметил, что Россия в космосе делает только то, что "есть у других стран", включая США, и они об этом знают.Освобождение АвдеевкиШойгу доложил президенту, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями. По его словам, она войдет в военные учебники.&quot;Подготовка к ней (операции в Авдеевке. — Прим. ред.) началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большое количество сил. Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней (шла. — Прим. ред.) c осени прошлого года&quot;, — сказал министр.Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке — это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе создали невыносимые условия, и они были вынуждены отойти. Шойгу уточнил, что украинские военные, уходя из города, оставили много раненых, оружия и заминированных площадей.По словам главы Минобороны, после освобождения Авдеевки продолжается движение на запад, освобождены 72 квадратных километра территории.Контрнаступление ВСУ готовил штаб за пределами УкраиныПосле встречи с президентом министр обороны рассказал журналистам и о провалившемся контрнаступлении украинских войск в минувшем году. Шойгу сообщил, что штаб, который его планировал, работал за пределами Украины, в основном в Прибалтике. Он и сегодня функционирует, добавил генерал армии."Итог этой операции показал, что их методы и их технологии ведения боевых действий не являются такими уж уникальными, успешными", — добавил он.Российский Генштаб и разведка получили информацию о готовящемся серьезном наступлении ВСУ в начале 2023 года.&quot;Готовилась группировка — почти 160 тысяч, а если быть точнее, то 110 батальонов плюс 30 батальонов почти в резерве, — 800 танков, почти 150 авиационных средств — самолетов и вертолетов, более 2,5 тысячи единиц бронетехники&quot;, — пояснил Шойгу.Российская армия, в свою очередь, в преддверии украинского контрнаступления выстроила глубокоэшелонированную оборону по всей линии соприкосновения.Основной целью Украины был выход к Азовскому морю. ВСУ планировали "сделать коридор на Мариуполь, там же &lt;…&gt; Мелитополь, Бердянск, и противник должен был выйти на Азов, вернуть себе Азовское море, переезд &lt;…&gt; на Крым", рассказал министр.В итоге ВСУ потеряли почти 166 тысяч человек личного состава, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники, сообщил Шойгу.Он подчеркнул, что для российских вооруженных сил отражение контрнаступления было тяжелой боевой работой, и поблагодарил всех бойцов и командиров.Шойгу констатировал, что чем дольше продолжается спецоперация на Украине, тем сильнее становится российская армия.
https://ria.ru/20240218/blinken-1928088130.html
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
авдеевка
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928559786_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_221923d343defd95d502789ad4f48d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, россия, сша, сергей шойгу, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Авдеевка, Россия, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе

Путин обсудил с Шойгу стратегическую стабильность, Авдеевку и оружие в космосе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле Сергея Шойгу, президент и министр обороны обсудили ситуацию в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки, обвинения Запада в намерении якобы разместить ядерное оружие в космосе и стратегическую стабильность. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О стратегической стабильности

Путин на встрече сообщил, что Россия не отказывается ни от каких переговоров, в том числе по Украине.
При этом он отметил, что США и весь Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести с Москвой диалог по стратегической стабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим.
«

"Этого не удастся сделать", — отметил президент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос"
18 февраля, 15:38

О ядерном оружии в космосе

Шойгу, в свою очередь, прокомментировал недавние заявления американских чиновников о планах России якобы разместить ядерное оружие в космосе.
«

"Во-первых, этого нет (ядерного оружия в космосе. — Прим. ред.). Во-вторых, они знают, что у нас его нет. <...> Тем не менее поднимают шум", — сказал глава Минобороны.

Путин напомнил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе.
«
"Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", — сказал президент.
Он отметил, что Россия в космосе делает только то, что "есть у других стран", включая США, и они об этом знают.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"
17 февраля, 08:00

Освобождение Авдеевки

Шойгу доложил президенту, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями. По его словам, она войдет в военные учебники.
«

"Подготовка к ней (операции в Авдеевке. — Прим. ред.) началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большое количество сил. Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней (шла. — Прим. ред.) c осени прошлого года", — сказал министр.

Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке — это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе создали невыносимые условия, и они были вынуждены отойти. Шойгу уточнил, что украинские военные, уходя из города, оставили много раненых, оружия и заминированных площадей.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
По словам главы Минобороны, после освобождения Авдеевки продолжается движение на запад, освобождены 72 квадратных километра территории.

Контрнаступление ВСУ готовил штаб за пределами Украины

После встречи с президентом министр обороны рассказал журналистам и о провалившемся контрнаступлении украинских войск в минувшем году. Шойгу сообщил, что штаб, который его планировал, работал за пределами Украины, в основном в Прибалтике. Он и сегодня функционирует, добавил генерал армии.
«
"Итог этой операции показал, что их методы и их технологии ведения боевых действий не являются такими уж уникальными, успешными", — добавил он.
Российский Генштаб и разведка получили информацию о готовящемся серьезном наступлении ВСУ в начале 2023 года.
«

"Готовилась группировка — почти 160 тысяч, а если быть точнее, то 110 батальонов плюс 30 батальонов почти в резерве, — 800 танков, почти 150 авиационных средств — самолетов и вертолетов, более 2,5 тысячи единиц бронетехники", — пояснил Шойгу.

Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
Российская армия, в свою очередь, в преддверии украинского контрнаступления выстроила глубокоэшелонированную оборону по всей линии соприкосновения.
Основной целью Украины был выход к Азовскому морю. ВСУ планировали "сделать коридор на Мариуполь, там же <…> Мелитополь, Бердянск, и противник должен был выйти на Азов, вернуть себе Азовское море, переезд <…> на Крым", рассказал министр.
В итоге ВСУ потеряли почти 166 тысяч человек личного состава, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники, сообщил Шойгу.
Он подчеркнул, что для российских вооруженных сил отражение контрнаступления было тяжелой боевой работой, и поблагодарил всех бойцов и командиров.
Шойгу констатировал, что чем дольше продолжается спецоперация на Украине, тем сильнее становится российская армия.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ
17 февраля, 16:50
 
АвдеевкаРоссияСШАСергей ШойгуВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала