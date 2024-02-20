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Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе

Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе - РИА Новости, 20.02.2024

Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе

Владимир Путин принял в Кремле Сергея Шойгу, президент и министр обороны обсудили ситуацию в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки, обвинения Запада в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:50

2024-02-20T19:50

2024-02-20T22:25

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле Сергея Шойгу, президент и министр обороны обсудили ситуацию в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки, обвинения Запада в намерении якобы разместить ядерное оружие в космосе и стратегическую стабильность. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О стратегической стабильностиПутин на встрече сообщил, что Россия не отказывается ни от каких переговоров, в том числе по Украине.При этом он отметил, что США и весь Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести с Москвой диалог по стратегической стабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим."Этого не удастся сделать", — отметил президент.О ядерном оружии в космосеШойгу, в свою очередь, прокомментировал недавние заявления американских чиновников о планах России якобы разместить ядерное оружие в космосе."Во-первых, этого нет (ядерного оружия в космосе. — Прим. ред.). Во-вторых, они знают, что у нас его нет. <...> Тем не менее поднимают шум", — сказал глава Минобороны.Путин напомнил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе."Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", — сказал президент.Он отметил, что Россия в космосе делает только то, что "есть у других стран", включая США, и они об этом знают.Освобождение АвдеевкиШойгу доложил президенту, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями. По его словам, она войдет в военные учебники."Подготовка к ней (операции в Авдеевке. — Прим. ред.) началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большое количество сил. Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней (шла. — Прим. ред.) c осени прошлого года", — сказал министр.Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке — это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе создали невыносимые условия, и они были вынуждены отойти. Шойгу уточнил, что украинские военные, уходя из города, оставили много раненых, оружия и заминированных площадей.По словам главы Минобороны, после освобождения Авдеевки продолжается движение на запад, освобождены 72 квадратных километра территории.Контрнаступление ВСУ готовил штаб за пределами УкраиныПосле встречи с президентом министр обороны рассказал журналистам и о провалившемся контрнаступлении украинских войск в минувшем году. Шойгу сообщил, что штаб, который его планировал, работал за пределами Украины, в основном в Прибалтике. Он и сегодня функционирует, добавил генерал армии."Итог этой операции показал, что их методы и их технологии ведения боевых действий не являются такими уж уникальными, успешными", — добавил он.Российский Генштаб и разведка получили информацию о готовящемся серьезном наступлении ВСУ в начале 2023 года."Готовилась группировка — почти 160 тысяч, а если быть точнее, то 110 батальонов плюс 30 батальонов почти в резерве, — 800 танков, почти 150 авиационных средств — самолетов и вертолетов, более 2,5 тысячи единиц бронетехники", — пояснил Шойгу.Российская армия, в свою очередь, в преддверии украинского контрнаступления выстроила глубокоэшелонированную оборону по всей линии соприкосновения.Основной целью Украины был выход к Азовскому морю. ВСУ планировали "сделать коридор на Мариуполь, там же <…> Мелитополь, Бердянск, и противник должен был выйти на Азов, вернуть себе Азовское море, переезд <…> на Крым", рассказал министр.В итоге ВСУ потеряли почти 166 тысяч человек личного состава, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники, сообщил Шойгу.Он подчеркнул, что для российских вооруженных сил отражение контрнаступления было тяжелой боевой работой, и поблагодарил всех бойцов и командиров.Шойгу констатировал, что чем дольше продолжается спецоперация на Украине, тем сильнее становится российская армия.

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https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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авдеевка, россия, сша, сергей шойгу, владимир путин, украина, вооруженные силы украины