https://ria.ru/20240220/strategy-1928572943.html
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе - РИА Новости, 20.02.2024
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе
Владимир Путин принял в Кремле Сергея Шойгу, президент и министр обороны обсудили ситуацию в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки, обвинения Запада в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:50
2024-02-20T19:50
2024-02-20T22:25
авдеевка
россия
сша
сергей шойгу
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928559786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c4ad535a44c4fbdef89f9b97bd25d04.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле Сергея Шойгу, президент и министр обороны обсудили ситуацию в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки, обвинения Запада в намерении якобы разместить ядерное оружие в космосе и стратегическую стабильность. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О стратегической стабильностиПутин на встрече сообщил, что Россия не отказывается ни от каких переговоров, в том числе по Украине.При этом он отметил, что США и весь Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести с Москвой диалог по стратегической стабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим."Этого не удастся сделать", — отметил президент.О ядерном оружии в космосеШойгу, в свою очередь, прокомментировал недавние заявления американских чиновников о планах России якобы разместить ядерное оружие в космосе."Во-первых, этого нет (ядерного оружия в космосе. — Прим. ред.). Во-вторых, они знают, что у нас его нет. <...> Тем не менее поднимают шум", — сказал глава Минобороны.Путин напомнил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе."Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", — сказал президент.Он отметил, что Россия в космосе делает только то, что "есть у других стран", включая США, и они об этом знают.Освобождение АвдеевкиШойгу доложил президенту, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями. По его словам, она войдет в военные учебники."Подготовка к ней (операции в Авдеевке. — Прим. ред.) началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большое количество сил. Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней (шла. — Прим. ред.) c осени прошлого года", — сказал министр.Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке — это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе создали невыносимые условия, и они были вынуждены отойти. Шойгу уточнил, что украинские военные, уходя из города, оставили много раненых, оружия и заминированных площадей.По словам главы Минобороны, после освобождения Авдеевки продолжается движение на запад, освобождены 72 квадратных километра территории.Контрнаступление ВСУ готовил штаб за пределами УкраиныПосле встречи с президентом министр обороны рассказал журналистам и о провалившемся контрнаступлении украинских войск в минувшем году. Шойгу сообщил, что штаб, который его планировал, работал за пределами Украины, в основном в Прибалтике. Он и сегодня функционирует, добавил генерал армии."Итог этой операции показал, что их методы и их технологии ведения боевых действий не являются такими уж уникальными, успешными", — добавил он.Российский Генштаб и разведка получили информацию о готовящемся серьезном наступлении ВСУ в начале 2023 года."Готовилась группировка — почти 160 тысяч, а если быть точнее, то 110 батальонов плюс 30 батальонов почти в резерве, — 800 танков, почти 150 авиационных средств — самолетов и вертолетов, более 2,5 тысячи единиц бронетехники", — пояснил Шойгу.Российская армия, в свою очередь, в преддверии украинского контрнаступления выстроила глубокоэшелонированную оборону по всей линии соприкосновения.Основной целью Украины был выход к Азовскому морю. ВСУ планировали "сделать коридор на Мариуполь, там же <…> Мелитополь, Бердянск, и противник должен был выйти на Азов, вернуть себе Азовское море, переезд <…> на Крым", рассказал министр.В итоге ВСУ потеряли почти 166 тысяч человек личного состава, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники, сообщил Шойгу.Он подчеркнул, что для российских вооруженных сил отражение контрнаступления было тяжелой боевой работой, и поблагодарил всех бойцов и командиров.Шойгу констатировал, что чем дольше продолжается спецоперация на Украине, тем сильнее становится российская армия.
https://ria.ru/20240218/blinken-1928088130.html
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927970360.html
авдеевка
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928559786_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_221923d343defd95d502789ad4f48d58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, россия, сша, сергей шойгу, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Авдеевка, Россия, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Владимир Путин принял в Кремле
Сергея Шойгу, президент и министр обороны обсудили ситуацию в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки, обвинения Запада в намерении якобы разместить ядерное оружие в космосе и стратегическую стабильность. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
О стратегической стабильности
Путин на встрече сообщил, что Россия не отказывается ни от каких переговоров, в том числе по Украине.
При этом он отметил, что США и весь Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести с Москвой диалог по стратегической стабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим.
«
"Этого не удастся сделать", — отметил президент.
СМИ: Блинкен просил Си и Моди убедить Путина не "запускать оружие в космос"
О ядерном оружии в космосе
Шойгу, в свою очередь, прокомментировал недавние заявления американских чиновников о планах России якобы разместить ядерное оружие в космосе.
«
"Во-первых, этого нет (ядерного оружия в космосе. — Прим. ред.). Во-вторых, они знают, что у нас его нет. <...> Тем не менее поднимают шум", — сказал глава Минобороны.
Путин напомнил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе.
«
"Наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу", — сказал президент.
Он отметил, что Россия в космосе делает только то, что "есть у других стран", включая США
, и они об этом знают.
"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"
Шойгу доложил президенту, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями. По его словам, она войдет в военные учебники.
«
"Подготовка к ней (операции в Авдеевке. — Прим. ред.) началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большое количество сил. Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней (шла. — Прим. ред.) c осени прошлого года", — сказал министр.
Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке — это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ
в городе создали невыносимые условия, и они были вынуждены отойти. Шойгу уточнил, что украинские военные, уходя из города, оставили много раненых, оружия и заминированных площадей.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.
1 из 12
По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.
2 из 12
Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
3 из 12
Бои за город шли с начала спецоперации.
4 из 12
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
5 из 12
За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
6 из 12
Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.
7 из 12
Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.
8 из 12
Город продолжают зачищать от украинских подразделений.
9 из 12
Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.
10 из 12
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
11 из 12
Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.
12 из 12
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.
1 из 12
По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.
2 из 12
Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.
3 из 12
Бои за город шли с начала спецоперации.
4 из 12
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
5 из 12
За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.
6 из 12
Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.
7 из 12
Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.
8 из 12
Город продолжают зачищать от украинских подразделений.
9 из 12
Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.
10 из 12
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
11 из 12
Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.
12 из 12
По словам главы Минобороны, после освобождения Авдеевки продолжается движение на запад, освобождены 72 квадратных километра территории.
Контрнаступление ВСУ готовил штаб за пределами Украины
После встречи с президентом министр обороны рассказал журналистам и о провалившемся контрнаступлении украинских войск в минувшем году. Шойгу сообщил, что штаб, который его планировал, работал за пределами Украины, в основном в Прибалтике
. Он и сегодня функционирует, добавил генерал армии.
«
"Итог этой операции показал, что их методы и их технологии ведения боевых действий не являются такими уж уникальными, успешными", — добавил он.
Российский Генштаб и разведка получили информацию о готовящемся серьезном наступлении ВСУ в начале 2023 года.
«
"Готовилась группировка — почти 160 тысяч, а если быть точнее, то 110 батальонов плюс 30 батальонов почти в резерве, — 800 танков, почти 150 авиационных средств — самолетов и вертолетов, более 2,5 тысячи единиц бронетехники", — пояснил Шойгу.
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
Российская армия, в свою очередь, в преддверии украинского контрнаступления выстроила глубокоэшелонированную оборону по всей линии соприкосновения.
Основной целью Украины был выход к Азовскому морю
. ВСУ планировали "сделать коридор на Мариуполь
, там же <…> Мелитополь, Бердянск, и противник должен был выйти на Азов, вернуть себе Азовское море, переезд <…> на Крым", рассказал министр.
В итоге ВСУ потеряли почти 166 тысяч человек личного состава, 800 танков, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники, сообщил Шойгу.
Он подчеркнул, что для российских вооруженных сил отражение контрнаступления было тяжелой боевой работой, и поблагодарил всех бойцов и командиров.
Шойгу констатировал, что чем дольше продолжается спецоперация на Украине, тем сильнее становится российская армия.
Новость об уходе ВСУ из Авдеевки попала на главные страницы западных СМИ