https://ria.ru/20240220/sputniki-1928555526.html

Шойгу рассказал о спутниках НАТО, поддерживающих ВСУ

Шойгу рассказал о спутниках НАТО, поддерживающих ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024

Шойгу рассказал о спутниках НАТО, поддерживающих ВСУ

В интересах украинских войск задействованы 260 космических аппаратов НАТО, из них 67 штук – специализированные разведывательные спутники, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:37

2024-02-20T19:37

2024-02-20T19:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

нато

сергей шойгу

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В интересах украинских войск задействованы 260 космических аппаратов НАТО, из них 67 штук – специализированные разведывательные спутники, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Только натовских спутников работают 67, специальных спутников разведки. А если брать в совокупности спутниковую группировку стран, которые поддерживают, стран НАТО, то это получается 260 спутников, которые работают против нас и практически в режиме онлайн передают информацию о передвижении и многих других вещах", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928558713.html

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2024

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вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, россия, владимир путин, безопасность