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Шойгу рассказал о спутниках НАТО, поддерживающих ВСУ
Шойгу рассказал о спутниках НАТО, поддерживающих ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу рассказал о спутниках НАТО, поддерживающих ВСУ
В интересах украинских войск задействованы 260 космических аппаратов НАТО, из них 67 штук – специализированные разведывательные спутники, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:37
2024-02-20T19:37
2024-02-20T19:37
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безопасность
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В интересах украинских войск задействованы 260 космических аппаратов НАТО, из них 67 штук – специализированные разведывательные спутники, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Только натовских спутников работают 67, специальных спутников разведки. А если брать в совокупности спутниковую группировку стран, которые поддерживают, стран НАТО, то это получается 260 спутников, которые работают против нас и практически в режиме онлайн передают информацию о передвижении и многих других вещах", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Шойгу рассказал о спутниках НАТО, поддерживающих ВСУ
Шойгу: 260 спутников стран НАТО поддерживают украинские войска