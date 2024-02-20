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Спецоперация, 20 февраля: Шойгу доложил Путину об обстановке в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 20.02.2024 (обновлено: 23:22 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928594868.html
Спецоперация, 20 февраля: Шойгу доложил Путину об обстановке в Авдеевке
Спецоперация, 20 февраля: Шойгу доложил Путину об обстановке в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
Спецоперация, 20 февраля: Шойгу доложил Путину об обстановке в Авдеевке
О докладе Шойгу президенту, ходе спецоперации и смерти пилота Кузьминова — в материале РИА Новости . РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:04
2024-02-20T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
сергей шойгу
вооруженные силы украины
владимир путин
ян гагин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. О докладе Шойгу президенту, ходе спецоперации и смерти пилота Кузьминова — в материале РИА Новости .С минимальными потерямиГлава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об операции в Авдеевке. По его словам, Генштабу удалось провести ее с минимальными потерями.Министр отметил, что ВСУ при отходе из города бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику. Украинские войска "все бросили" и "по дорогам, по полям шли". Глава военного ведомства также сообщил, что закончена работа по зачистке территории в Крынках Херсонской области, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма."С учетом того, что там много разных людей было по подвалам, и последнее время они в буквальном смысле рыдали, просили об эвакуации, мы естественно предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться, но уже, наверное, сутки мы (таких просьб. — Прим. ред.) не слышим", — сказал Шойгу. Владимир Путин поздравил министра с успехом в ходе освобождения Авдеевки, добавив, что его надо развивать.ВСУ еще остаются на коксохимическом заводеНекоторое количество украинских военных скрывается в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как это было на "Азовстали", в Мариуполе рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. &quot;На территории коксохимического завода находятся еще военнослужащие Украины, кто-то оказывает сопротивлении, кто-то выходит. Сколько их — мы пока сказать не можем, потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много. Точно так же, как это было и на &quot;Азовстали&quot;, они укрываются в подземельях, там есть коммуникации, вода&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, зачистка города продолжается. Трофейный танк отработал хорошоТрофейный украинский танк Т-64, предназначенный для экспорта в Польшу, принимал участие в освобождении Авдеевки, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Чута" танкового батальона 1-й Славянской бригады."Это танк трофейный, но защита уже модернизированная, потому что динамическая защита уже спрятана под толстым металлом. То есть его уничтожить сложнее, чем нашу 64-ку (Т-64. — Прим. ред.). И спасибо товарищам украинцам, постарались, сделали хорошую машину. Ну и так, в принципе, все одно и то же. Единственное, что они, видать, готовили его в Польшу, все надписи уже переделаны по-польски. Это же экспортный вариант. Он не дошел до Польши. Мы его перехватили. Так машина хорошая", — отметил собеседник агентства.По его словам, тот день начинался как обычно — поступила задача выехать в прикрытие пехоты, никто не подозревал, что подразделения пошли на Авдеевку. "Отработали три "карусели", поехали за четвертой, там перекур, узнаем, что они (ВСУ) как раз покинули воинскую часть, и мы уже просто им насыпали нормально так, что получается у меня наводчик уже, поздравляет, ну с этим не поздравляют — у тебя уже четыре "двухсотых", — заявил "Чута".Он добавил, что российские военные "хорошо поработали". Подтверждается смерть КузьминоваИспанское агентство Efe подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убили летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину. "Мужчина, застреленный 13 февраля в Вильяхойосе, — это Максим Кузьминов, подтвердили Efe источники, близкие к расследованию", — говорится в публикации. Гражданская гвардия с самого начала расследовала произошедшее в Вильяхойосе как сведение счетов, поскольку убитый получил полдюжины пулевых ранений, а затем машина, в которой были стрелявшие, проехала по его телу, отметило агентство. В понедельник украинское издание УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР минобороны Украины подтвердил его смерть. В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика.Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало. ВСУ пытаются форсировать ДнепрУкраинские военнослужащие не оставляют безуспешных попыток форсировать Днепр, используя для этого, в числе прочего, резиновые лодки, рассказал РИА Новости командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным "Артист".Корреспондент наблюдал за работой артиллеристов-десантников, в задачи которых входит пресечение любых попыток противника преодолеть реку и высадиться на подконтрольной России территории. "Мы направляемся на огневые позиции, работать будем из "Гиацинта" (буксируемая пушка. — Прим. ред.) по противнику ВСУ, по скоростным лодкам, которые пытаются форсировать Днепр", — рассказал агентству на месте командир батареи "Артист". По его словам, участки реки, которые украинские военные пытаются использовать для переправ, находятся полностью под огневым контролем российских войск. Собеседник агентства уточнил, что количество попыток ВСУ пересечь Днепр за сутки доходит до десяти раз, все они пресекаются, украинские солдаты погибают, но их командиры посылают все новые группы.Новые попытки терактов КиеваКиев до освобождения Авдеевки бил по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS, при этом никакой военной целесообразности в новых ударах нет, это лишь попытка создать "фон" после позорного бегства ВСУ, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что раньше было много хаотичных обстрелов — ВСУ "работали по городу, чтобы вызвать соответствующие настроения у гражданского населения". Брифинг МинобороныУкраинские войска за сутки потеряли в совокупности до 1175 человек убитыми и ранеными, следует из сводки Минобороны. Российские подразделения уничтожили 15 единиц бронетехники и 16 орудий полевой артиллерии противника.На Авдеевском направлении российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи, на Донецком — улучшено положение по переднему краю. В районе Белозерки (Херсонская область) сбит украинский МиГ-29. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах. В течение суток ПВО перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в зоне СВО уничтожили 124 беспилотника противника.
https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html
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в мире, россия, авдеевка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, владимир путин, ян гагин, т-64, ми-8 амтш, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Авдеевка, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Ян Гагин, Т-64, Ми-8 АМТШ, МиГ-29
Спецоперация, 20 февраля: Шойгу доложил Путину об обстановке в Авдеевке

Путин поздравил главу МО Шойгу с успешным освобождением Авдеевки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. О докладе Шойгу президенту, ходе спецоперации и смерти пилота Кузьминова — в материале РИА Новости .

С минимальными потерями

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об операции в Авдеевке. По его словам, Генштабу удалось провести ее с минимальными потерями.
Министр отметил, что ВСУ при отходе из города бросали раненых, тела погибших, вооружение и военную технику. Украинские войска "все бросили" и "по дорогам, по полям шли".
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
Глава военного ведомства также сообщил, что закончена работа по зачистке территории в Крынках Херсонской области, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма.
«
"С учетом того, что там много разных людей было по подвалам, и последнее время они в буквальном смысле рыдали, просили об эвакуации, мы естественно предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться, но уже, наверное, сутки мы (таких просьб. — Прим. ред.) не слышим", — сказал Шойгу.
Владимир Путин поздравил министра с успехом в ходе освобождения Авдеевки, добавив, что его надо развивать.
Боец готовит FPV-дрон к полету - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
"Открыли охоту на ВСУ". Что начинается на Запорожском фронте
Вчера, 08:00

ВСУ еще остаются на коксохимическом заводе

Некоторое количество украинских военных скрывается в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как это было на "Азовстали", в Мариуполе рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«

"На территории коксохимического завода находятся еще военнослужащие Украины, кто-то оказывает сопротивлении, кто-то выходит. Сколько их — мы пока сказать не можем, потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много. Точно так же, как это было и на "Азовстали", они укрываются в подземельях, там есть коммуникации, вода", сказал собеседник агентства.

По его словам, зачистка города продолжается.
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку
Вчера, 18:10

Трофейный танк отработал хорошо

Трофейный украинский танк Т-64, предназначенный для экспорта в Польшу, принимал участие в освобождении Авдеевки, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Чута" танкового батальона 1-й Славянской бригады.
«
"Это танк трофейный, но защита уже модернизированная, потому что динамическая защита уже спрятана под толстым металлом. То есть его уничтожить сложнее, чем нашу 64-ку (Т-64. — Прим. ред.). И спасибо товарищам украинцам, постарались, сделали хорошую машину. Ну и так, в принципе, все одно и то же. Единственное, что они, видать, готовили его в Польшу, все надписи уже переделаны по-польски. Это же экспортный вариант. Он не дошел до Польши. Мы его перехватили. Так машина хорошая", — отметил собеседник агентства.
По его словам, тот день начинался как обычно — поступила задача выехать в прикрытие пехоты, никто не подозревал, что подразделения пошли на Авдеевку.
"Отработали три "карусели", поехали за четвертой, там перекур, узнаем, что они (ВСУ) как раз покинули воинскую часть, и мы уже просто им насыпали нормально так, что получается у меня наводчик уже, поздравляет, ну с этим не поздравляют — у тебя уже четыре "двухсотых", — заявил "Чута".
Он добавил, что российские военные "хорошо поработали".
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Чем дольше длится СВО, тем сильнее российская армия, заявил Шойгу
Вчера, 19:54

Подтверждается смерть Кузьминова

Испанское агентство Efe подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убили летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину.
«
"Мужчина, застреленный 13 февраля в Вильяхойосе, — это Максим Кузьминов, подтвердили Efe источники, близкие к расследованию", — говорится в публикации.
Гражданская гвардия с самого начала расследовала произошедшее в Вильяхойосе как сведение счетов, поскольку убитый получил полдюжины пулевых ранений, а затем машина, в которой были стрелявшие, проехала по его телу, отметило агентство.
В понедельник украинское издание УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР минобороны Украины подтвердил его смерть. В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о возможной смерти перебежчика.
Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова
19 февраля, 19:33

ВСУ пытаются форсировать Днепр

Украинские военнослужащие не оставляют безуспешных попыток форсировать Днепр, используя для этого, в числе прочего, резиновые лодки, рассказал РИА Новости командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным "Артист".
Корреспондент наблюдал за работой артиллеристов-десантников, в задачи которых входит пресечение любых попыток противника преодолеть реку и высадиться на подконтрольной России территории.
«
"Мы направляемся на огневые позиции, работать будем из "Гиацинта" (буксируемая пушка. — Прим. ред.) по противнику ВСУ, по скоростным лодкам, которые пытаются форсировать Днепр", — рассказал агентству на месте командир батареи "Артист".
По его словам, участки реки, которые украинские военные пытаются использовать для переправ, находятся полностью под огневым контролем российских войск. Собеседник агентства уточнил, что количество попыток ВСУ пересечь Днепр за сутки доходит до десяти раз, все они пресекаются, украинские солдаты погибают, но их командиры посылают все новые группы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.02.2024Посмотреть

Новые попытки терактов Киева

Киев до освобождения Авдеевки бил по Донецку артиллерией, а сейчас использует HIMARS, при этом никакой военной целесообразности в новых ударах нет, это лишь попытка создать "фон" после позорного бегства ВСУ, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что раньше было много хаотичных обстрелов — ВСУ "работали по городу, чтобы вызвать соответствующие настроения у гражданского населения".
Протесты сторонников евроинтеграции Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
От мечты до ужаса. Как на Украине началась гражданская война
19 февраля, 08:00

Брифинг Минобороны

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 1175 человек убитыми и ранеными, следует из сводки Минобороны. Российские подразделения уничтожили 15 единиц бронетехники и 16 орудий полевой артиллерии противника.
На Авдеевском направлении российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи, на Донецком — улучшено положение по переднему краю. В районе Белозерки (Херсонская область) сбит украинский МиГ-29.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.
В течение суток ПВО перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в зоне СВО уничтожили 124 беспилотника противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвдеевкаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЯн ГагинТ-64Ми-8 АМТШМиГ-29
 
 
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