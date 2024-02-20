https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928577734.html

Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров

Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров - РИА Новости, 20.02.2024

Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров

Более 317 квадратных километров освобождено от ВСУ с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях, сообщил глава Минобороны... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:16

2024-02-20T20:16

2024-02-20T20:16

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 317 квадратных километров освобождено от ВСУ с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Всего с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях освобождено от ВСУ более 317 квадратных километров", - сказал он российским журналистам.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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2024

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сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, безопасность