https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928577734.html
Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров
Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров - РИА Новости, 20.02.2024
Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров
Более 317 квадратных километров освобождено от ВСУ с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях, сообщил глава Минобороны... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:16
2024-02-20T20:16
2024-02-20T20:16
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 317 квадратных километров освобождено от ВСУ с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Всего с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях освобождено от ВСУ более 317 квадратных километров", - сказал он российским журналистам.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров
Шойгу: ВС РФ освободили от ВСУ 317 квадратных километров по всем направлениям