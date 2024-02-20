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Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928577734.html
Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров
Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров - РИА Новости, 20.02.2024
Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров
Более 317 квадратных километров освобождено от ВСУ с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях, сообщил глава Минобороны... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:16
2024-02-20T20:16
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 317 квадратных километров освобождено от ВСУ с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Всего с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях освобождено от ВСУ более 317 квадратных километров", - сказал он российским журналистам.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские войска освободили от ВСУ более 317 квадратных километров

Шойгу: ВС РФ освободили от ВСУ 317 квадратных километров по всем направлениям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 317 квадратных километров освобождено от ВСУ с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего с начала проведения наступательных действий российских войск на всех направлениях освобождено от ВСУ более 317 квадратных километров", - сказал он российским журналистам.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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