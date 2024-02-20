https://ria.ru/20240220/sobaka-1928501583.html
Хозяин спаниеля, надолго запертого в квартире в Томилино, отказался от него
Хозяин спаниеля, надолго запертого в квартире в Томилино, отказался от него - РИА Новости, 20.02.2024
Хозяин спаниеля, надолго запертого в квартире в Томилино, отказался от него
Хозяин собаки, ранее обнаруженной в запертой на долгое время квартире в подмосковном Томилино, отказался от животного и отдал его волонтеру, которая взяла... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:38
2024-02-20T15:38
2024-02-20T17:42
общество
томилино
мособлпожспас
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927616230_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88cf8bc19d6f21005498fa6cf5b833f0.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Хозяин собаки, ранее обнаруженной в запертой на долгое время квартире в подмосковном Томилино, отказался от животного и отдал его волонтеру, которая взяла спаниеля на передержку, сообщил РИА Новости начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев. "Он (хозяин – ред.) подписал отказную на того волонтёра, который взял собаку. Они (волонтёры – ред.) к нему съездили, и он написал при них отказную. Он поблагодарил, что они заботятся о его собаке и всё, передал. Он написал, что не имеет претензий, то есть отдаёт им собаку в хорошие руки", - рассказал собеседник агентства. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. На передержку ее забрала волонтёр Мария и пообещала отдать владельцу, если он объявится. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.
томилино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927616230_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b82e838053839bc9ffd2f4035514cad1.jpg
Спасенная собака в Томилино
Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку, вероятнее всего, отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. А пока ее впервые за несколько дней вывели на прогулку – в сопровождении представителя местных властей и большого числа журналистов.
2024-02-20T15:38
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, томилино, мособлпожспас, московская область (подмосковье), видео
Общество, Томилино, Мособлпожспас, Московская область (Подмосковье)
Хозяин спаниеля, надолго запертого в квартире в Томилино, отказался от него
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Хозяин собаки, ранее обнаруженной в запертой на долгое время квартире в подмосковном Томилино, отказался от животного и отдал его волонтеру, которая взяла спаниеля на передержку, сообщил РИА Новости начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев.
2024-02-20T15:38
true
PT0M43S
Хозяин спаниеля, надолго запертого в квартире в Томилино, отказался от него
Хозяин запертого в квартире в Томилино спаниеля отдал его волонтеру