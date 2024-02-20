https://ria.ru/20240220/sobaka-1928501583.html

Хозяин спаниеля, надолго запертого в квартире в Томилино, отказался от него

Хозяин спаниеля, надолго запертого в квартире в Томилино, отказался от него - РИА Новости, 20.02.2024

Хозяин спаниеля, надолго запертого в квартире в Томилино, отказался от него

Хозяин собаки, ранее обнаруженной в запертой на долгое время квартире в подмосковном Томилино, отказался от животного и отдал его волонтеру, которая взяла... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:38

2024-02-20T15:38

2024-02-20T17:42

общество

томилино

мособлпожспас

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Хозяин собаки, ранее обнаруженной в запертой на долгое время квартире в подмосковном Томилино, отказался от животного и отдал его волонтеру, которая взяла спаниеля на передержку, сообщил РИА Новости начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев. "Он (хозяин – ред.) подписал отказную на того волонтёра, который взял собаку. Они (волонтёры – ред.) к нему съездили, и он написал при них отказную. Он поблагодарил, что они заботятся о его собаке и всё, передал. Он написал, что не имеет претензий, то есть отдаёт им собаку в хорошие руки", - рассказал собеседник агентства. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. На передержку ее забрала волонтёр Мария и пообещала отдать владельцу, если он объявится. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. "Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - написала она.

томилино

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасенная собака в Томилино Спасенную из запертой квартиры в Томилино собаку, вероятнее всего, отправят в приют, а потом будут искать нового хозяина. А пока ее впервые за несколько дней вывели на прогулку – в сопровождении представителя местных властей и большого числа журналистов. 2024-02-20T15:38 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, томилино, мособлпожспас, московская область (подмосковье), видео