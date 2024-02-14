Симоньян предложила изменить законодательство о частной собственности
Симоньян призвала изменить законы о частной собственности ради животных
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России необходимо скорректировать законодательство о защите частной собственности, чтобы спасать запертых животных, призвала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В своем Telegram-канале она написала, что "прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака". Владелец запер животное несколько дней назад и "ушел в загул", это происходит не в первый раз. Соседи услышали жалобный лай и вызвали полицию, но по закону она не может вскрыть дверь.
По данным Telegram-канала SHOT, речь идет о подмосковном поселке Томилино.
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"Дорогие законодатели! <...> Что мешает поменять закон-то? Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно. Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", — написала Симоньян.
Как позднее сообщила представитель МВД Ирина Волк, подмосковные полицейские спасли запертую в квартире собаку. Врач одной из ветеринарных клиник после осмотра животного сообщил, что спаниель клинически здоров, но есть проблемы с шерстью.
Пса временно забрала к себе волонтер Мария, полиция начала поиски хозяина.
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков пообещал, что власти продолжат следить за судьбой спаниеля.
Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, случаи, когда хозяева запирают своих питомцев, относятся к жестокому обращению с животными, а значит, являются уголовным преступлением. По закону полиция обязана предотвращать совершение преступления, подчеркнул депутат. Бурматов призвал МВД разработать и внести поправки, если силовикам чего-то не хватает в действующем законодательстве для предотвращения подобных случаев.