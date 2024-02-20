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Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" завершаются - РИА Новости, 20.02.2024
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21:02 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928583958.html
Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" завершаются
Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" завершаются - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" завершаются
Работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон", "Сармат" находятся на завершающей стадии, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:02
2024-02-20T21:02
безопасность
россия
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон", "Сармат" находятся на завершающей стадии, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Все знают, что у нас есть, и вы об этом открыто сказали в 2018 году в своём послании Федеральному собранию фактически на весь мир. Они (Запад - ред.) знают, что у нас на стадии завершения (работы - ред.) и по "Посейдону", и по "Пересвету", и по "Буревестнику", и по "Сармату", и по "Авангарду" завершена работа - два полка практически стоят на вооружении, на боевом дежурстве", - сказал он. В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин говорил о работе над новыми образцами вооружений, среди них - гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок "Авангард", лазерные установки "Пересвет", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник", а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат "Посейдон".
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безопасность, россия, владимир путин, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" завершаются

Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" в РФ завершаются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон", "Сармат" находятся на завершающей стадии, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Все знают, что у нас есть, и вы об этом открыто сказали в 2018 году в своём послании Федеральному собранию фактически на весь мир. Они (Запад - ред.) знают, что у нас на стадии завершения (работы - ред.) и по "Посейдону", и по "Пересвету", и по "Буревестнику", и по "Сармату", и по "Авангарду" завершена работа - два полка практически стоят на вооружении, на боевом дежурстве", - сказал он.
В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин говорил о работе над новыми образцами вооружений, среди них - гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок "Авангард", лазерные установки "Пересвет", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник", а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат "Посейдон".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Шойгу сообщил о создании инфраструктуры для "Буревестников" и "Посейдонов"
19 декабря 2023, 14:51
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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