https://ria.ru/20240220/shoygu-1928583958.html

Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" завершаются

Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" завершаются - РИА Новости, 20.02.2024

Шойгу: работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон" и "Сармат" завершаются

Работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон", "Сармат" находятся на завершающей стадии, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:02

2024-02-20T21:02

2024-02-20T21:02

безопасность

россия

владимир путин

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928559423_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0e9899c9d01b70bd23e1a0658d1be56.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Работы по комплексам "Пересвет", "Посейдон", "Сармат" находятся на завершающей стадии, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Все знают, что у нас есть, и вы об этом открыто сказали в 2018 году в своём послании Федеральному собранию фактически на весь мир. Они (Запад - ред.) знают, что у нас на стадии завершения (работы - ред.) и по "Посейдону", и по "Пересвету", и по "Буревестнику", и по "Сармату", и по "Авангарду" завершена работа - два полка практически стоят на вооружении, на боевом дежурстве", - сказал он. В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин говорил о работе над новыми образцами вооружений, среди них - гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок "Авангард", лазерные установки "Пересвет", крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник", а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат "Посейдон".

https://ria.ru/20231219/infrastruktura-1916718282.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин, сергей шойгу