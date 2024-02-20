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ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:41 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928580406.html
ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу
ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу
Российские войска давно используют систему объективного контроля, беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии и авиации, сообщил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:41
2024-02-20T20:41
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска давно используют систему объективного контроля, беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии и авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вы знаете, у нас - не специально для этого случая, у нас достаточно давно введена и работает система объективного контроля. То есть у нас беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания реактивной артиллерии, авиационных средств поражения", - рассказал Шойгу в интервью. "Потому что сейчас немножко другая война. Они дают целеуказание, наведение и, естественно, ведут одновременно съемку всего этого", - пояснил министр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу

Шойгу: ВС РФ давно используют систему объективного контроля беспилотниками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска давно используют систему объективного контроля, беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии и авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вы знаете, у нас - не специально для этого случая, у нас достаточно давно введена и работает система объективного контроля. То есть у нас беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания реактивной артиллерии, авиационных средств поражения", - рассказал Шойгу в интервью.
"Потому что сейчас немножко другая война. Они дают целеуказание, наведение и, естественно, ведут одновременно съемку всего этого", - пояснил министр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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