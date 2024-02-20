https://ria.ru/20240220/shoygu-1928580406.html

ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу

ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024

ВС России давно используют систему объективного контроля, заявил Шойгу

Российские войска давно используют систему объективного контроля, беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии и авиации, сообщил... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:41

2024-02-20T20:41

2024-02-20T20:41

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска давно используют систему объективного контроля, беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания артиллерии и авиации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вы знаете, у нас - не специально для этого случая, у нас достаточно давно введена и работает система объективного контроля. То есть у нас беспилотники днем и ночью контролируют точность попадания реактивной артиллерии, авиационных средств поражения", - рассказал Шойгу в интервью. "Потому что сейчас немножко другая война. Они дают целеуказание, наведение и, естественно, ведут одновременно съемку всего этого", - пояснил министр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, сергей шойгу, россия