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Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 20.02.2024 (обновлено: 20:02 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928566853.html
Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу
Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу
Запад не смог провести ни одну хоть сколько-нибудь успешную операцию ни в одной стране, это известно всем, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:23
2024-02-20T20:02
специальная военная операция на украине
афганистан
ирак
ливия
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Запад не смог провести ни одну хоть сколько-нибудь успешную операцию ни в одной стране, это известно всем, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Ни вы, ни я не назовёте ни одного места, где бы они успешно провели хоть какую-то мало-мальскую операцию, будь то Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Он напомнил, что когда ВС РФ начали по решению президента Владимира Путина помощь сирийскому правительству, территория, подконтрольная сирийским властям, составляла чуть более 17%. Сегодня она увеличилась до более 90% страны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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афганистан, ирак, ливия, безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Афганистан, Ирак, Ливия, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу

Шойгу: Запад нигде не провел успешную операцию, ни в Сирии, ни в Ливии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Запад не смог провести ни одну хоть сколько-нибудь успешную операцию ни в одной стране, это известно всем, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Ни вы, ни я не назовёте ни одного места, где бы они успешно провели хоть какую-то мало-мальскую операцию, будь то Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он напомнил, что когда ВС РФ начали по решению президента Владимира Путина помощь сирийскому правительству, территория, подконтрольная сирийским властям, составляла чуть более 17%. Сегодня она увеличилась до более 90% страны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАфганистанИракЛивияБезопасностьРоссияСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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