https://ria.ru/20240220/shoygu-1928566853.html

Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу

Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024

Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу

Запад не смог провести ни одну хоть сколько-нибудь успешную операцию ни в одной стране, это известно всем, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:23

2024-02-20T19:23

2024-02-20T20:02

специальная военная операция на украине

афганистан

ирак

ливия

безопасность

россия

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Запад не смог провести ни одну хоть сколько-нибудь успешную операцию ни в одной стране, это известно всем, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Ни вы, ни я не назовёте ни одного места, где бы они успешно провели хоть какую-то мало-мальскую операцию, будь то Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Он напомнил, что когда ВС РФ начали по решению президента Владимира Путина помощь сирийскому правительству, территория, подконтрольная сирийским властям, составляла чуть более 17%. Сегодня она увеличилась до более 90% страны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

афганистан

ирак

ливия

россия

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афганистан, ирак, ливия, безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин