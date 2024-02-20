https://ria.ru/20240220/shoygu-1928566853.html
Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу
Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу
Запад не смог провести ни одну хоть сколько-нибудь успешную операцию ни в одной стране, это известно всем, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:23
2024-02-20T19:23
2024-02-20T20:02
специальная военная операция на украине
афганистан
ирак
ливия
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928559423_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0e9899c9d01b70bd23e1a0658d1be56.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Запад не смог провести ни одну хоть сколько-нибудь успешную операцию ни в одной стране, это известно всем, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Ни вы, ни я не назовёте ни одного места, где бы они успешно провели хоть какую-то мало-мальскую операцию, будь то Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Он напомнил, что когда ВС РФ начали по решению президента Владимира Путина помощь сирийскому правительству, территория, подконтрольная сирийским властям, составляла чуть более 17%. Сегодня она увеличилась до более 90% страны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
афганистан
ирак
ливия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928559423_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b0547f8f47cd796d498aa77ac0fdc7de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, ирак, ливия, безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Афганистан, Ирак, Ливия, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Нет ни одного места, где Запад провел бы успешную операцию, заявил Шойгу
Шойгу: Запад нигде не провел успешную операцию, ни в Сирии, ни в Ливии