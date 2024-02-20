https://ria.ru/20240220/shoygu-1928563242.html

Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск, заявил Шойгу

Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024

Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск, заявил Шойгу

Авдеевка стала для украинских войск большим сюрпризом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:08

2024-02-20T19:08

2024-02-20T20:20

специальная военная операция на украине

авдеевка

сергей шойгу

безопасность

россия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авдеевка стала для украинских войск большим сюрпризом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В интервью Шойгу заявил, что украинское командование хотело "сохранить мину", в это время шла Мюнхенская конференция, на которой надо было "красиво выступить, сказать, что мы держимся"."Конечно, Авдеевка была большим сюрпризом", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

россия

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2024

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авдеевка, сергей шойгу, безопасность, россия