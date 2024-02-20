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Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 20.02.2024 (обновлено: 20:20 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928563242.html
Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск, заявил Шойгу
Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск, заявил Шойгу
Авдеевка стала для украинских войск большим сюрпризом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:08
2024-02-20T20:20
специальная военная операция на украине
авдеевка
сергей шойгу
безопасность
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авдеевка стала для украинских войск большим сюрпризом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В интервью Шойгу заявил, что украинское командование хотело "сохранить мину", в это время шла Мюнхенская конференция, на которой надо было "красиво выступить, сказать, что мы держимся"."Конечно, Авдеевка была большим сюрпризом", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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авдеевка, сергей шойгу, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск, заявил Шойгу

Шойгу: операция ВС РФ в Авдеевке стала большим сюрпризом для ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авдеевка стала для украинских войск большим сюрпризом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В интервью Шойгу заявил, что украинское командование хотело "сохранить мину", в это время шла Мюнхенская конференция, на которой надо было "красиво выступить, сказать, что мы держимся".
"Конечно, Авдеевка была большим сюрпризом", - сказал Шойгу.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаСергей ШойгуБезопасностьРоссия
 
 
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