https://ria.ru/20240220/shoygu-1928555670.html
Операция в Авдеевке войдет в учебники министерства обороны, заявил Шойгу
Операция в Авдеевке войдет в учебники министерства обороны, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
Операция в Авдеевке войдет в учебники министерства обороны, заявил Шойгу
Наступательные действия ВС РФ после взятия Авдеевки продолжаются на западе, освобождены 72 квадратных километра земли, заявил по итогам встречи с президентом... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:47
2024-02-20T18:47
2024-02-20T20:11
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сергей шойгу
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Наступательные действия ВС РФ после взятия Авдеевки продолжаются на западе, освобождены 72 квадратных километра земли, заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вообще операция в Авдеевке войдёт в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях министерства обороны России. На сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении... В целом освобожденная площадь - почти 72 квадратных километра", - сказал он.Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".По данным Минобороны РФ, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить риск обстрелов столицы ДНР.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Авдеевка, Донецк, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Операция в Авдеевке войдет в учебники министерства обороны, заявил Шойгу
Шойгу: операция в Авдеевке войдет в учебники образовательных заведений МО