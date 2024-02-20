https://ria.ru/20240220/serbiya-1928434535.html

В Кремле заявили, что на Сербию давят из-за отношений с Россией

В Кремле заявили, что на Сербию давят из-за отношений с Россией - РИА Новости, 20.02.2024

В Кремле заявили, что на Сербию давят из-за отношений с Россией

На Белград оказывают беспрецедентное давление в вопросе отношений с Москвой, и это не связано с чьими-либо смертями, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:53

2024-02-20T12:53

2024-02-20T12:53

россия

сербия

дмитрий песков

в мире

александр вучич

алексей навальный*

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На Белград оказывают беспрецедентное давление в вопросе отношений с Москвой, и это не связано с чьими-либо смертями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сербский президент Александр Вучич в интервью телеканалу Prva заявил, что смерть Алексея Навального может осложнить отношения между Сербией и Россией, и он ожидает усиление давления на Белград. "Я, честно говоря, не знаю контекста этого высказывания, но единственное, что мы знаем точно, что на Белград и так постоянно оказывается очень сильное давление, и это не связано с чьими-то смертями. Это давление оказывается постоянно, и давление достаточно беспрецедентное", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяет ли Москва опасения Вучича. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240207/serbiya-1926024002.html

https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928304234.html

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Кирилл Волков

россия, сербия, дмитрий песков, в мире, александр вучич, алексей навальный*