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Сбой зоны .ru в конце января был техническим, заявили в Минцифры - РИА Новости, 20.02.2024
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12:33 20.02.2024 (обновлено: 13:13 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sboy-1928426327.html
Сбой зоны .ru в конце января был техническим, заявили в Минцифры
Сбой зоны .ru в конце января был техническим, заявили в Минцифры - РИА Новости, 20.02.2024
Сбой зоны .ru в конце января был техническим, заявили в Минцифры
Массовый сбой доменной зоны .ru в конце января был вызван технической проблемой, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено, рассказал журналистам... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:33
2024-02-20T13:13
россия
максут шадаев
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Массовый сбой доменной зоны .ru в конце января был вызван технической проблемой, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено, рассказал журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено", - сообщил Шадаев.В начале февраля глава министерства сообщил журналистам, что Минцифры ведет расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена .ru, который произошел 30 января.Вечером 30 января пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным Downradar, сбой начался около 19.30 мск. В Минцифры сообщали, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Координационный центр доменов .RU/РФ позже в тот же день сообщил, что проблема устранена.
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россия, максут шадаев, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Максут Шадаев, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Сбой зоны .ru в конце января был техническим, заявили в Минцифры

Шадаев: сбой зоны .ru в конце января был техническим, без внешнего вмешательства

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Массовый сбой доменной зоны .ru в конце января был вызван технической проблемой, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено, рассказал журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«
"Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено", - сообщил Шадаев.
В начале февраля глава министерства сообщил журналистам, что Минцифры ведет расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена .ru, который произошел 30 января.
Вечером 30 января пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным Downradar, сбой начался около 19.30 мск. В Минцифры сообщали, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Координационный центр доменов .RU/РФ позже в тот же день сообщил, что проблема устранена.
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1 февраля, 13:40
 
РоссияМаксут ШадаевТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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