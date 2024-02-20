Рейтинг@Mail.ru
Белый дом анонсировал новые санкции из-за Навального 23 февраля - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 20.02.2024 (обновлено: 21:56 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928565127.html
Белый дом анонсировал новые санкции из-за Навального 23 февраля
Белый дом анонсировал новые санкции из-за Навального 23 февраля - РИА Новости, 20.02.2024
Белый дом анонсировал новые санкции из-за Навального 23 февраля
США в пятницу, 23 февраля объявят крупный пакет санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник представитель Белого дома Джон... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:14
2024-02-20T21:56
сша
россия
джон кирби
в мире
алексей навальный*
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151698/76/1516987612_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2875f415b13c5198c3a10f58232fb415.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США в пятницу, 23 февраля объявят крупный пакет санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби."По указанию президента Байдена в пятницу (23 февраля - ред.) мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с мистером Навальным", - объявил Кирби. Кроме того, представитель Белого дома отметил, что новые санкции будут введены против России из-за специальной военной операции на Украине. Он отказался сообщить подробности, сославшись на действующую практику не сообщать о содержании санкций до их введения.По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928210616.html
https://ria.ru/20240217/antonov-1927908212.html
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151698/76/1516987612_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_7760e410ff7610694cbd3b08263d88c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, джон кирби, в мире, алексей навальный*, санкции в отношении россии
США, Россия, Джон Кирби, В мире, Алексей Навальный*, Санкции в отношении России
Белый дом анонсировал новые санкции из-за Навального 23 февраля

Белый дом: США введут новые санкции против Москвы 23 февраля

© РИА Новости / Михаил ТургиевБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США в пятницу, 23 февраля объявят крупный пакет санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби.
"По указанию президента Байдена в пятницу (23 февраля - ред.) мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с мистером Навальным", - объявил Кирби. Кроме того, представитель Белого дома отметил, что новые санкции будут введены против России из-за специальной военной операции на Украине. Он отказался сообщить подробности, сославшись на действующую практику не сообщать о содержании санкций до их введения.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Боррель заявил о планах ЕС назвать санкционный режим в честь Навального
19 февраля, 12:40
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России
17 февраля, 05:07
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Володин рассказал, кому на Западе выгодна смерть Навального
16 февраля, 18:34
 
СШАРоссияДжон КирбиВ миреАлексей Навальный*Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала