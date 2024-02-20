https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928565127.html

Белый дом анонсировал новые санкции из-за Навального 23 февраля

Белый дом анонсировал новые санкции из-за Навального 23 февраля - РИА Новости, 20.02.2024

Белый дом анонсировал новые санкции из-за Навального 23 февраля

США в пятницу, 23 февраля объявят крупный пакет санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник представитель Белого дома Джон... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:14

2024-02-20T19:14

2024-02-20T21:56

сша

россия

джон кирби

в мире

алексей навальный*

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151698/76/1516987612_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_2875f415b13c5198c3a10f58232fb415.jpg

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США в пятницу, 23 февраля объявят крупный пакет санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник представитель Белого дома Джон Кирби."По указанию президента Байдена в пятницу (23 февраля - ред.) мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с мистером Навальным", - объявил Кирби. Кроме того, представитель Белого дома отметил, что новые санкции будут введены против России из-за специальной военной операции на Украине. Он отказался сообщить подробности, сославшись на действующую практику не сообщать о содержании санкций до их введения.По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928210616.html

https://ria.ru/20240217/antonov-1927908212.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, джон кирби, в мире, алексей навальный*, санкции в отношении россии