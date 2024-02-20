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МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального - РИА Новости, 20.02.2024
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15:21 20.02.2024 (обновлено: 16:08 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/rozysk-1928495101.html
МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального
МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального - РИА Новости, 20.02.2024
МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального
Брат Алексея Навального Олег переобъявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:21
2024-02-20T16:08
олег навальный
алексей навальный*
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Брат Алексея Навального Олег переобъявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России"Олег Навальный, 9.4.1983. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.В феврале 2022 года Люблинский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН о замене Олегу Навальному условного лишения свободы на реальное за уклонение от исполнения обязанностей, наложенных судом, в том числе неявку в уголовно-исполнительную инспекцию. Как отмечала ФСИН, осужденный уехал из России и был объявлен в розыск.В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Олега Навального виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и назначил год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
https://ria.ru/20240220/navalnaya-1928504919.html
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олег навальный, алексей навальный*, происшествия
Олег Навальный, Алексей Навальный*, Происшествия
МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального

МВД России объявило в розыск Олега Навального

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкОлег Навальный
Олег Навальный - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Олег Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Брат Алексея Навального Олег переобъявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России
"Олег Навальный, 9.4.1983. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - сообщается в ведомственной базе розыска.
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Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
В феврале 2022 года Люблинский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН о замене Олегу Навальному условного лишения свободы на реальное за уклонение от исполнения обязанностей, наложенных судом, в том числе неявку в уголовно-исполнительную инспекцию. Как отмечала ФСИН, осужденный уехал из России и был объявлен в розыск.
В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Олега Навального виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и назначил год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
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