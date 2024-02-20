https://ria.ru/20240220/rozysk-1928495101.html

МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального

МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального - РИА Новости, 20.02.2024

МВД России объявило в розыск брата Алексея Навального

Брат Алексея Навального Олег переобъявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:21

2024-02-20T15:21

2024-02-20T16:08

олег навальный

алексей навальный*

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Брат Алексея Навального Олег переобъявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России"Олег Навальный, 9.4.1983. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.В феврале 2022 года Люблинский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН о замене Олегу Навальному условного лишения свободы на реальное за уклонение от исполнения обязанностей, наложенных судом, в том числе неявку в уголовно-исполнительную инспекцию. Как отмечала ФСИН, осужденный уехал из России и был объявлен в розыск.В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Олега Навального виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и назначил год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

https://ria.ru/20240220/navalnaya-1928504919.html

https://ria.ru/20240220/peskov-1928431896.html

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олег навальный, алексей навальный*, происшествия