Рейтинг@Mail.ru
"Как в Вашингтоне". Российский регион поразил американского журналиста - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/rossiyane-1928360704.html
"Как в Вашингтоне". Российский регион поразил американского журналиста
"Как в Вашингтоне". Российский регион поразил американского журналиста - РИА Новости, 20.02.2024
"Как в Вашингтоне". Российский регион поразил американского журналиста
Критика репортажей Такера Карслона из России совершенно несправедлива, а представления американцев о жизни россиян отстали на двадцать лет, заявил обозреватель... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:15
2024-02-20T03:15
в мире
россия
сша
республика дагестан
мурманская область
москва
махачкала
мурманск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786197002_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_5a0c8aa4c9397e06c60848deefa01a82.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Критика репортажей Такера Карслона из России совершенно несправедлива, а представления американцев о жизни россиян отстали на двадцать лет, заявил обозреватель американского журнала Atlantic Грэм Вуд.&quot;Роскошь столицы, которую видит Карлсон и которую видел я, не мимолетна и не подбиралась специально для тех, кто сюда приезжает&quot;, — уверен журналист.В 2019 году Вуд побывал в нескольких крупных и малых городах России. По его мнению, некоторые магазины в российских регионах не уступают даже лучшим местам американских мегаполисов. Так, один из супермаркетов в столице Дагестана Махачкале оказался "на уровне с высококлассными точками в Вашингтоне или Далласе". В Мурманске Вуд оценил детские площадки и вкусную пиццу с копченой олениной. Обозреватель считает, что у американских критиков крайне "устаревший взгляд" на положение россиян. По словам Вуда, он начал свои визиты в Россию 24 года назад и хорошо помнит, насколько тяжелой была жизнь в стране на рубеже тысячелетий. "Большинство россиян скажут вам, что до Путина было намного хуже, причем сравнивают они не с советской эпохой, а с анархией и упадком 90-х", — рассказал читателям Вуд.Ранее журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, где взял интервью у президента России Владимира Путина. Во время визита в российскую столицу он побывал в ресторанах и осмотрел достопримечательности города. По словам Карлсона, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Журналист также похвалил российскую сеть быстрого питания "Вкусно — и точка" и поразился ассортименту и ценам в российских супермаркетах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240215/moskva-1927674242.html
https://ria.ru/20240216/vino-1927744883.html
россия
сша
мурманская область
москва
махачкала
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786197002_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9929746c5bcc53e7c4c739380151816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, республика дагестан, мурманская область, москва, махачкала, мурманск, такер карлсон, владимир путин
В мире, Россия, США, Республика Дагестан, Мурманская область, Москва, Махачкала, Мурманск, Такер Карлсон, Владимир Путин
"Как в Вашингтоне". Российский регион поразил американского журналиста

Журналист Atlantic Вуд: Такер Карлсон не соврал о благополучии россиян

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Покупатель в магазине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Критика репортажей Такера Карслона из России совершенно несправедлива, а представления американцев о жизни россиян отстали на двадцать лет, заявил обозреватель американского журнала Atlantic Грэм Вуд.
«

"Роскошь столицы, которую видит Карлсон и которую видел я, не мимолетна и не подбиралась специально для тех, кто сюда приезжает", — уверен журналист.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Похвала Карлсона Москве вызвала ярость в США
15 февраля, 21:00
В 2019 году Вуд побывал в нескольких крупных и малых городах России. По его мнению, некоторые магазины в российских регионах не уступают даже лучшим местам американских мегаполисов. Так, один из супермаркетов в столице Дагестана Махачкале оказался "на уровне с высококлассными точками в Вашингтоне или Далласе". В Мурманске Вуд оценил детские площадки и вкусную пиццу с копченой олениной.
Обозреватель считает, что у американских критиков крайне "устаревший взгляд" на положение россиян. По словам Вуда, он начал свои визиты в Россию 24 года назад и хорошо помнит, насколько тяжелой была жизнь в стране на рубеже тысячелетий.
"Большинство россиян скажут вам, что до Путина было намного хуже, причем сравнивают они не с советской эпохой, а с анархией и упадком 90-х", — рассказал читателям Вуд.
Ранее журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, где взял интервью у президента России Владимира Путина. Во время визита в российскую столицу он побывал в ресторанах и осмотрел достопримечательности города. По словам Карлсона, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Журналист также похвалил российскую сеть быстрого питания "Вкусно — и точка" и поразился ассортименту и ценам в российских супермаркетах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Крыму поблагодарили Такера Карлсона за отзыв об их вине
16 февраля, 11:17
 
В миреРоссияСШАРеспублика ДагестанМурманская областьМоскваМахачкалаМурманскТакер КарлсонВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала