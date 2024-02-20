https://ria.ru/20240220/rossiyane-1928360704.html

"Как в Вашингтоне". Российский регион поразил американского журналиста

"Как в Вашингтоне". Российский регион поразил американского журналиста - РИА Новости, 20.02.2024

"Как в Вашингтоне". Российский регион поразил американского журналиста

Критика репортажей Такера Карслона из России совершенно несправедлива, а представления американцев о жизни россиян отстали на двадцать лет, заявил обозреватель... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T03:15

2024-02-20T03:15

2024-02-20T03:15

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Критика репортажей Такера Карслона из России совершенно несправедлива, а представления американцев о жизни россиян отстали на двадцать лет, заявил обозреватель американского журнала Atlantic Грэм Вуд."Роскошь столицы, которую видит Карлсон и которую видел я, не мимолетна и не подбиралась специально для тех, кто сюда приезжает", — уверен журналист.В 2019 году Вуд побывал в нескольких крупных и малых городах России. По его мнению, некоторые магазины в российских регионах не уступают даже лучшим местам американских мегаполисов. Так, один из супермаркетов в столице Дагестана Махачкале оказался "на уровне с высококлассными точками в Вашингтоне или Далласе". В Мурманске Вуд оценил детские площадки и вкусную пиццу с копченой олениной. Обозреватель считает, что у американских критиков крайне "устаревший взгляд" на положение россиян. По словам Вуда, он начал свои визиты в Россию 24 года назад и хорошо помнит, насколько тяжелой была жизнь в стране на рубеже тысячелетий. "Большинство россиян скажут вам, что до Путина было намного хуже, причем сравнивают они не с советской эпохой, а с анархией и упадком 90-х", — рассказал читателям Вуд.Ранее журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, где взял интервью у президента России Владимира Путина. Во время визита в российскую столицу он побывал в ресторанах и осмотрел достопримечательности города. По словам Карлсона, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Журналист также похвалил российскую сеть быстрого питания "Вкусно — и точка" и поразился ассортименту и ценам в российских супермаркетах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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