"Как в Вашингтоне". Российский регион поразил американского журналиста
Журналист Atlantic Вуд: Такер Карлсон не соврал о благополучии россиян
Покупатель в магазине . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Критика репортажей Такера Карслона из России совершенно несправедлива, а представления американцев о жизни россиян отстали на двадцать лет, заявил обозреватель американского журнала Atlantic Грэм Вуд.
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"Роскошь столицы, которую видит Карлсон и которую видел я, не мимолетна и не подбиралась специально для тех, кто сюда приезжает", — уверен журналист.
В 2019 году Вуд побывал в нескольких крупных и малых городах России. По его мнению, некоторые магазины в российских регионах не уступают даже лучшим местам американских мегаполисов. Так, один из супермаркетов в столице Дагестана Махачкале оказался "на уровне с высококлассными точками в Вашингтоне или Далласе". В Мурманске Вуд оценил детские площадки и вкусную пиццу с копченой олениной.
Обозреватель считает, что у американских критиков крайне "устаревший взгляд" на положение россиян. По словам Вуда, он начал свои визиты в Россию 24 года назад и хорошо помнит, насколько тяжелой была жизнь в стране на рубеже тысячелетий.
"Большинство россиян скажут вам, что до Путина было намного хуже, причем сравнивают они не с советской эпохой, а с анархией и упадком 90-х", — рассказал читателям Вуд.
Ранее журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, где взял интервью у президента России Владимира Путина. Во время визита в российскую столицу он побывал в ресторанах и осмотрел достопримечательности города. По словам Карлсона, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Журналист также похвалил российскую сеть быстрого питания "Вкусно — и точка" и поразился ассортименту и ценам в российских супермаркетах.
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