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Российский дипломат раскрыл, где Европа проиграла России - РИА Новости, 20.02.2024
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16:23 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928511702.html
Российский дипломат раскрыл, где Европа проиграла России
Российский дипломат раскрыл, где Европа проиграла России - РИА Новости, 20.02.2024
Российский дипломат раскрыл, где Европа проиграла России
Европа будет пытаться вооружаться, хотя Россия ушла далеко вперед в военном плане, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:23
2024-02-20T16:23
в мире
россия
европа
авдеевка
константин гаврилов
сергей шойгу
владимир путин
нато
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Европа будет пытаться вооружаться, хотя Россия ушла далеко вперед в военном плане, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24"."Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет", — сказал он.По словам Гаврилова, европейские страны уже исчерпали старые запасы вооружений, а в следующие несколько лет на Восточном фронте могут произойти колоссальные изменения. Опыт Авдеевки показывает, что для русского солдата непреодолимых препятствий, подчеркнул дипломат.НАТО как огня боятся боевать с русскими, заключил Гаврилов.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240216/tank-1927729245.html
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в мире, россия, европа, авдеевка, константин гаврилов, сергей шойгу, владимир путин, нато
В мире, Россия, Европа, Авдеевка, Константин Гаврилов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, НАТО
Российский дипломат раскрыл, где Европа проиграла России

Дипломат Гаврилов: Европа отстает от России в военном плане на годы

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Европа будет пытаться вооружаться, хотя Россия ушла далеко вперед в военном плане, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24".
"Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет", — сказал он.
По словам Гаврилова, европейские страны уже исчерпали старые запасы вооружений, а в следующие несколько лет на Восточном фронте могут произойти колоссальные изменения. Опыт Авдеевки показывает, что для русского солдата непреодолимых препятствий, подчеркнул дипломат.
НАТО как огня боятся боевать с русскими, заключил Гаврилов.
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Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.
Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
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В миреРоссияЕвропаАвдеевкаКонстантин ГавриловСергей ШойгуВладимир ПутинНАТО
 
 
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