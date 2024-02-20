https://ria.ru/20240220/rossiya-1928511702.html

Российский дипломат раскрыл, где Европа проиграла России

Российский дипломат раскрыл, где Европа проиграла России - РИА Новости, 20.02.2024

Российский дипломат раскрыл, где Европа проиграла России

Европа будет пытаться вооружаться, хотя Россия ушла далеко вперед в военном плане, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:23

2024-02-20T16:23

2024-02-20T16:23

в мире

россия

европа

авдеевка

константин гаврилов

сергей шойгу

владимир путин

нато

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Европа будет пытаться вооружаться, хотя Россия ушла далеко вперед в военном плане, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24"."Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет", — сказал он.По словам Гаврилова, европейские страны уже исчерпали старые запасы вооружений, а в следующие несколько лет на Восточном фронте могут произойти колоссальные изменения. Опыт Авдеевки показывает, что для русского солдата непреодолимых препятствий, подчеркнул дипломат.НАТО как огня боятся боевать с русскими, заключил Гаврилов.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о его полном взятии под контроль. Президент поздравил военных с этой важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и значительно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240216/tank-1927729245.html

https://ria.ru/20240216/tekhnika-1927748134.html

россия

европа

авдеевка

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в мире, россия, европа, авдеевка, константин гаврилов, сергей шойгу, владимир путин, нато