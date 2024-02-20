https://ria.ru/20240220/rak-1928406323.html
В двух штатах Индии запретили продажу сладкой ваты
В двух штатах Индии запретили продажу сладкой ваты - РИА Новости, 20.02.2024
В двух штатах Индии запретили продажу сладкой ваты
Индийский штат Тамилнад и союзная территория Пудучерри запретили продажу сладкой ваты и ряда сладостей из-за обнаружения в них химикатов, вызывающих рак,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:17
2024-02-20T11:17
2024-02-20T11:37
тамилнад
индия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928411178_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4327d7824bf0b9447d536e8068f15e6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Индийский штат Тамилнад и союзная территория Пудучерри запретили продажу сладкой ваты и ряда сладостей из-за обнаружения в них химикатов, вызывающих рак, сообщает Livemint. "Согласно имеющимся данным, лаборатория анализа пищевых продуктов обнаружила химическое соединение родамин-б в различных кондитерских изделиях, а также в сахарной вате", - сообщает издание. Краситель родамин-б используется, в частности, в текстильной промышленности, медицине, при изготовлении чернил и косметики. Это лилово-красный краситель, который проявляет свойства флуоресценции. Как отмечает Национальная медицинская библиотека США, употребление родамина-б в пищу в течение длительного времени приводит к дисфункции печени или раку, а при воздействии больших количеств в течение короткого периода - к острому отравлению. По итогам исследования продаваемой продукции государственный министр здравоохранения Тамилнада Ма Субраманьян приказал сотрудникам службы безопасности пищевых продуктов принять необходимые и строгие меры. Запрет на продажу сладкой ваты в Тамилнаде последовал за аналогичным шагом в соседней с штатом союзной территория Пудучерри. Вице-губернатор союзной территории Тамилисай Саундарараджан заявила, что чиновникам было поручено проверить магазины, торгующие сахарной ватой, и провести изъятия, если в их продукции будет обнаружен родамин-б. Она также предостерегла людей от того, чтобы давать детям "продукты питания с красящими добавками".
https://ria.ru/20231203/vrach-1913465605.html
https://ria.ru/20230929/sakharozameniteli-1899013246.html
тамилнад
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928411178_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f2174bb45e5aa5b8f72643719ff42d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамилнад, индия, в мире
В двух штатах Индии запретили продажу сладкой ваты
В Индии 2 штата запретили продажу сладкой ваты из-за опасений заболевания раком
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости.
Индийский штат Тамилнад и союзная территория Пудучерри запретили продажу сладкой ваты и ряда сладостей из-за обнаружения в них химикатов, вызывающих рак, сообщает Livemint
.
"Согласно имеющимся данным, лаборатория анализа пищевых продуктов обнаружила химическое соединение родамин-б в различных кондитерских изделиях, а также в сахарной вате", - сообщает издание.
Гепатолог назвал еду, вызывающую риск развития рака
Краситель родамин-б используется, в частности, в текстильной промышленности, медицине, при изготовлении чернил и косметики. Это лилово-красный краситель, который проявляет свойства флуоресценции. Как отмечает Национальная медицинская библиотека США, употребление родамина-б в пищу в течение длительного времени приводит к дисфункции печени или раку, а при воздействии больших количеств в течение короткого периода - к острому отравлению.
По итогам исследования продаваемой продукции государственный министр здравоохранения Тамилнада Ма Субраманьян приказал сотрудникам службы безопасности пищевых продуктов принять необходимые и строгие меры.
Запрет на продажу сладкой ваты в Тамилнаде последовал за аналогичным шагом в соседней с штатом союзной территория Пудучерри. Вице-губернатор союзной территории Тамилисай Саундарараджан заявила, что чиновникам было поручено проверить магазины, торгующие сахарной ватой, и провести изъятия, если в их продукции будет обнаружен родамин-б. Она также предостерегла людей от того, чтобы давать детям "продукты питания с красящими добавками".
Провоцируют множество болезней. Названы самые опасные сахарозаменители