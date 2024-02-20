https://ria.ru/20240220/rak-1928406323.html

В двух штатах Индии запретили продажу сладкой ваты

В двух штатах Индии запретили продажу сладкой ваты - РИА Новости, 20.02.2024

В двух штатах Индии запретили продажу сладкой ваты

Индийский штат Тамилнад и союзная территория Пудучерри запретили продажу сладкой ваты и ряда сладостей из-за обнаружения в них химикатов, вызывающих рак,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:17

2024-02-20T11:17

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – РИА Новости. Индийский штат Тамилнад и союзная территория Пудучерри запретили продажу сладкой ваты и ряда сладостей из-за обнаружения в них химикатов, вызывающих рак, сообщает Livemint. "Согласно имеющимся данным, лаборатория анализа пищевых продуктов обнаружила химическое соединение родамин-б в различных кондитерских изделиях, а также в сахарной вате", - сообщает издание. Краситель родамин-б используется, в частности, в текстильной промышленности, медицине, при изготовлении чернил и косметики. Это лилово-красный краситель, который проявляет свойства флуоресценции. Как отмечает Национальная медицинская библиотека США, употребление родамина-б в пищу в течение длительного времени приводит к дисфункции печени или раку, а при воздействии больших количеств в течение короткого периода - к острому отравлению. По итогам исследования продаваемой продукции государственный министр здравоохранения Тамилнада Ма Субраманьян приказал сотрудникам службы безопасности пищевых продуктов принять необходимые и строгие меры. Запрет на продажу сладкой ваты в Тамилнаде последовал за аналогичным шагом в соседней с штатом союзной территория Пудучерри. Вице-губернатор союзной территории Тамилисай Саундарараджан заявила, что чиновникам было поручено проверить магазины, торгующие сахарной ватой, и провести изъятия, если в их продукции будет обнаружен родамин-б. Она также предостерегла людей от того, чтобы давать детям "продукты питания с красящими добавками".

https://ria.ru/20231203/vrach-1913465605.html

https://ria.ru/20230929/sakharozameniteli-1899013246.html

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тамилнад, индия, в мире