https://ria.ru/20240220/putin-1928579319.html

В космосе Россия делает то же, что и другие страны, заявил Путин

В космосе Россия делает то же, что и другие страны, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024

В космосе Россия делает то же, что и другие страны, заявил Путин

В космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США, и они об этом знают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:30

2024-02-20T20:30

2024-02-20T20:31

россия

сша

владимир путин

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США, и они об этом знают, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. "Что касается космоса, то в космосе мы делаем только то, что есть у других стран, включая Соединенные Штаты. И, конечно, вы правы, они об этом знают", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928385587.html

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россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, в мире