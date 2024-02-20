https://ria.ru/20240220/putin-1928579319.html
В космосе Россия делает то же, что и другие страны, заявил Путин
В космосе Россия делает то же, что и другие страны, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
В космосе Россия делает то же, что и другие страны, заявил Путин
В космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США, и они об этом знают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:30
2024-02-20T20:30
2024-02-20T20:31
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США, и они об этом знают, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. "Что касается космоса, то в космосе мы делаем только то, что есть у других стран, включая Соединенные Штаты. И, конечно, вы правы, они об этом знают", - сказал Путин.
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россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, В мире
В космосе Россия делает то же, что и другие страны, заявил Путин
Путин: в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США