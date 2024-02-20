https://ria.ru/20240220/putin-1928562364.html
Украинские войска лезут в ловушку, заявил Путин
Украинские войска лезут в ловушку, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024
Украинские войска лезут в ловушку, заявил Путин
Украинские войска осуществляют абсолютно безрассудные действия с военной точки зрения, они лезут в ловушку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:05
2024-02-20T19:05
2024-02-20T19:31
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска осуществляют абсолютно безрассудные действия с военной точки зрения, они лезут в ловушку, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия, но это как ловушка. Причем они лезут и лезли в эту ловушку", - сказал президент.Он добавил, что безрассудные действия могут повторяться, попросил Шойгу иметь это в виду и передать командирам на месте.
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россия, владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Украинские войска лезут в ловушку, заявил Путин
Путин: ВСУ осуществляют абсолютно безрассудные действия с военной точки зрения
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска осуществляют абсолютно безрассудные действия с военной точки зрения, они лезут в ловушку, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия, но это как ловушка. Причем они лезут и лезли в эту ловушку", - сказал президент.
Он добавил, что безрассудные действия могут повторяться, попросил Шойгу иметь это в виду и передать командирам на месте.
Путин призвал военных ВСУ на освобожденных территориях сдаваться в плен