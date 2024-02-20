https://ria.ru/20240220/putin-1928562364.html

Украинские войска лезут в ловушку, заявил Путин

Украинские войска лезут в ловушку, заявил Путин - РИА Новости, 20.02.2024

Украинские войска лезут в ловушку, заявил Путин

Украинские войска осуществляют абсолютно безрассудные действия с военной точки зрения, они лезут в ловушку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:05

2024-02-20T19:05

2024-02-20T19:31

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска осуществляют абсолютно безрассудные действия с военной точки зрения, они лезут в ловушку, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу."Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия, но это как ловушка. Причем они лезут и лезли в эту ловушку", - сказал президент.Он добавил, что безрассудные действия могут повторяться, попросил Шойгу иметь это в виду и передать командирам на месте.

https://ria.ru/20240220/plen-1928563494.html

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2024

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россия, владимир путин, сергей шойгу