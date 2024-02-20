https://ria.ru/20240220/putin-1928480596.html

Путин на совещании по развитию программы капремонта школ. Прямая трансляция

Путин на совещании по развитию программы капремонта школ. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.02.2024

Путин на совещании по развитию программы капремонта школ. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит совещание по реализации программы капитального ремонта школ. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:07

2024-02-20T21:07

2024-02-20T21:07

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по реализации программы капитального ремонта школ.

россия

2024

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Путин на совещании по реализации программы капремонта школ в режиме ВКС

Путин на совещании по реализации программы капремонта школ в режиме ВКС

2024-02-20T21:07

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