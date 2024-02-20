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Путин на совещании по развитию программы капремонта школ. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.02.2024
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21:07 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/putin-1928480596.html
Путин на совещании по развитию программы капремонта школ. Прямая трансляция
Путин на совещании по развитию программы капремонта школ. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.02.2024
Путин на совещании по развитию программы капремонта школ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по реализации программы капитального ремонта школ. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:07
2024-02-20T21:07
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по реализации программы капитального ремонта школ.
россия
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353
60
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Путин на совещании по реализации программы капремонта школ в режиме ВКС
Путин на совещании по реализации программы капремонта школ в режиме ВКС
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на совещании по развитию программы капремонта школ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по реализации программы капитального ремонта школ.
2024-02-20T21:07
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Путин на совещании по развитию программы капремонта школ. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по реализации программы капитального ремонта школ.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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