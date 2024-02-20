https://ria.ru/20240220/putin-1928388106.html
Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию
Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 20.02.2024
Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию
Владимир Путин огласит послание Федеральному cобранию 29 февраля, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:02
2024-02-20T10:02
2024-02-20T19:40
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Путин огласит послание Федеральному cобранию 29 февраля, сообщила пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 февраля 2024 года обратится к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием", — говорится в релизе.В прошлом году глава государства выступал с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В 2022-м послания не было — как пояснил сам президент, это было связано с "большой динамикой событий".Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции. Послание представляет собой программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.
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политика, владимир путин, федеральное собрание рф, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Федеральное собрание РФ, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин 29 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию
Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием