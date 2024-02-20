https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html

Польские фермеры использовали пророссийские плакаты у границы с Украиной

Польские фермеры использовали пророссийские плакаты у границы с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024

Польские фермеры использовали пророссийские плакаты у границы с Украиной

Протестующие на границе с Украиной польские фермеры использовали не только плакаты против Киева и Брюсселя, но и пророссийские транспаранты, сообщила Zet. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:20

2024-02-20T22:20

2024-02-20T23:41

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ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Протестующие на границе с Украиной польские фермеры использовали не только плакаты против Киева и Брюсселя, но и пророссийские транспаранты, сообщила Zet.На опубликованном радиостанцией фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями".Полиция не препятствовала проведению акций, часто сопровождала колонны тракторов. Во вторник польские фермеры, выступая против ввоза украинской сельхозпродукции и климатической политики Евросоюза, полностью заблокировали пункты пропуска на границе с соседней страной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928370489.html

https://ria.ru/20240219/granitsa-1928349694.html

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в мире, украина, россия, брюссель, всемирная торговая организация (вто), владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, киев