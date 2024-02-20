Польские фермеры использовали пророссийские плакаты у границы с Украиной
Польские фермеры у границы с Украиной принесли на протест пророссийские плакаты
© Фото : Wolnorynkowiec/Kamil BudniokПольские фермеры у границы с Украиной использовали пророссийские плакаты
© Фото : Wolnorynkowiec/Kamil Budniok
Польские фермеры у границы с Украиной использовали пророссийские плакаты
ВАРШАВА, 20 фев — РИА Новости. Протестующие на границе с Украиной польские фермеры использовали не только плакаты против Киева и Брюсселя, но и пророссийские транспаранты, сообщила Zet.
На опубликованном радиостанцией фото видно, что на один из тракторов, участвующих в протесте, прикреплен баннер с призывом к Владимиру Путину навести "порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями".
Полиция не препятствовала проведению акций, часто сопровождала колонны тракторов.
Во вторник польские фермеры, выступая против ввоза украинской сельхозпродукции и климатической политики Евросоюза, полностью заблокировали пункты пропуска на границе с соседней страной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.
После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.