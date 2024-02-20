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Протестующие польские фермеры перегородили дорогу на границе с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024
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15:26 20.02.2024 (обновлено: 16:37 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/protest-1928496710.html
Протестующие польские фермеры перегородили дорогу на границе с Украиной
Протестующие польские фермеры перегородили дорогу на границе с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024
Протестующие польские фермеры перегородили дорогу на границе с Украиной
Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной в пункте пропуска "Дорохуск", перегородили дорогу сеном и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:26
2024-02-20T16:37
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ДОРОХУСК (Польша), 20 фев — РИА Новости. Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной в пункте пропуска "Дорохуск", перегородили дорогу сеном и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости. В акции участвуют несколько несколько сотен человек. Они приехали сюда на тракторах и перекрыли дорогу тюками с сеном. С собой фермеры привезли соломенную куклу в инвалидном кресле, которая, по их словам, символизирует "смерть польского фермера".Протест проходит под государственными флагами Польши, тут же фермеры развесили плакаты с требованиями, среди которых — возвращение системы разрешений для украинских перевозчиков и запрет регистрации транспортных фирм с украинским капиталом.Судя по оборудованию, фермеры намерены продолжать акцию довольно долго — они установили биотуалеты, привезли электрогенераторы, организовали кострища и места для приготовления пищи. Общепольская акция протеста фермеров началась более недели назад, сегодняшние выступления стали наиболее масштабными. Их участники полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. На погранпереходе в Медыке протестующие высыпали зерно из вагонов.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20231018/polsha-1903543522.html
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60
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Сено на дороге и костры: протесты польских фермеров на границе с Украиной
Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости. Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
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в мире, украина, киев, словакия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Киев, Словакия, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Протестующие польские фермеры перегородили дорогу на границе с Украиной

Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной

Читать ria.ru в
ДОРОХУСК (Польша), 20 фев — РИА Новости. Польские фермеры, блокирующие границу с Украиной в пункте пропуска "Дорохуск", перегородили дорогу сеном и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости.
В акции участвуют несколько несколько сотен человек. Они приехали сюда на тракторах и перекрыли дорогу тюками с сеном. С собой фермеры привезли соломенную куклу в инвалидном кресле, которая, по их словам, символизирует "смерть польского фермера".
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Протест проходит под государственными флагами Польши, тут же фермеры развесили плакаты с требованиями, среди которых — возвращение системы разрешений для украинских перевозчиков и запрет регистрации транспортных фирм с украинским капиталом.
Судя по оборудованию, фермеры намерены продолжать акцию довольно долго — они установили биотуалеты, привезли электрогенераторы, организовали кострища и места для приготовления пищи.
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Общепольская акция протеста фермеров началась более недели назад, сегодняшние выступления стали наиболее масштабными. Их участники полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. На погранпереходе в Медыке протестующие высыпали зерно из вагонов.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
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