https://ria.ru/20240220/proizvodstvo-1928361992.html

В России запустят первое производство подушек безопасности

В России запустят первое производство подушек безопасности - РИА Новости, 20.02.2024

В России запустят первое производство подушек безопасности

Группа "Соллерс" планирует в 2025 году начать производство компонентов систем безопасности - подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T03:20

2024-02-20T03:20

2024-02-20T03:20

экономика

технологии

россия

ульяновск

денис мантуров

соллерс

ульяновский автомобильный завод (уаз)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Группа "Соллерс" планирует в 2025 году начать производство компонентов систем безопасности - подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой - на заводе в Ульяновске, на реализацию проекта получен соответствующий заем на 1,2 миллиарда рублей от ФРП, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Это первый подобный проект среди отечественных производителей, раньше производство в таких сегментах вели только иностранные компании. "Дочернее общество ПАО "Соллерс" - ООО "Компоненты Системы Безопасности" - получило льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности", - сообщил автопроизводитель. "В рамках проекта на территории индустриального парка УАЗ будет налажен выпуск критически важных для автомобилестроения комплектующих – подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой. Серийное производство будет запущено в 2025 году", - добавили в "Соллерсе". В компании уточнили, что средства льготного займа ФРП (привлечены по программе "Автокомпоненты") будут направлены на приобретение нового технологического оборудования: пенозаливочных машин, линий по сборке компонентов, раскроечного и швейного оборудования, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления системы пассивной безопасности и испытательного оборудования для проверки всех компонентов и изделий. Потребителями продукции станут предприятия группы "Соллерс", а также другие российские производители легковых и легких коммерческих автомобилей. Проект предусматривает создание более 200 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, добавили в "Соллерс". В 2022 году бывший тогда только главой Минпромторга РФ, а сейчас ещё и вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что для российской автомобильной промышленности создание отечественного производства автомобильных подушек безопасности является посильной задачей.

https://ria.ru/20231129/proizvodstvo-1912755894.html

https://ria.ru/20231101/avtomobili-1906803097.html

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896395596.html

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экономика, технологии, россия, ульяновск, денис мантуров, соллерс, ульяновский автомобильный завод (уаз), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)