https://ria.ru/20240220/primore-1928412426.html
В акватории Приморья исследуют феномен "кровавого снега"
В акватории Приморья исследуют феномен "кровавого снега" - РИА Новости, 20.02.2024
В акватории Приморья исследуют феномен "кровавого снега"
Ученые зафиксировали в акватории Приморья необычный природный феномен – окрашивание морского льда в красный цвет рачками, сообщает Национальный научный центр... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:38
2024-02-20T11:38
2024-02-20T11:46
российская академия наук
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Ученые зафиксировали в акватории Приморья необычный природный феномен – окрашивание морского льда в красный цвет рачками, сообщает Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН. "Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лёд вморожены десятки тысяч рачков - представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. А почему лёд красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов–каротиноидов", - говорится в релизе. Феномен зафиксировали в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции "Восток" в одноименном заливе. Ученые сообщают, что почти ежегодно в период таяния льда они регистрируют случаи окрашивания льдов в коричневый или зеленый цвета. Но причиной этого во всех случаях были микроводоросли: примнезиевые (Pseudohaptolina ), зеленые (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и другие. "Интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду", - добавляют в центре. Специалисты просят местных жителей сообщать в научный центр о фактах цветения воды или льда, что поможет составить более полную картину функционирования морских систем.
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российская академия наук, россия, приморский край
Российская академия наук, Россия, Приморский край
В акватории Приморья исследуют феномен "кровавого снега"
В Приморье ученые зафиксировали феномен кровавого снега
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Ученые зафиксировали в акватории Приморья необычный природный феномен – окрашивание морского льда в красный цвет рачками, сообщает Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.
«
"Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лёд вморожены десятки тысяч рачков - представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. А почему лёд красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов–каротиноидов", - говорится в релизе.
Феномен зафиксировали в ходе мониторинга в районе Морской биологической станции "Восток" в одноименном заливе.
Ученые сообщают, что почти ежегодно в период таяния льда они регистрируют случаи окрашивания льдов в коричневый или зеленый цвета. Но причиной этого во всех случаях были микроводоросли: примнезиевые (Pseudohaptolina ), зеленые (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и другие.
"Интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду", - добавляют в центре.
Специалисты просят местных жителей сообщать в научный центр о фактах цветения воды или льда, что поможет составить более полную картину функционирования морских систем.
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