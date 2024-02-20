https://ria.ru/20240220/pomosch-1928585320.html
Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК"
Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК" - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК"
Некоторые россияне сегодня самостоятельно осваивают производство военной техники для нужд СВО, по сути речь идёт о появлении в стране народного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:08
2024-02-20T21:08
2024-02-20T21:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928561112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5dc6e3e79165b0613a129457092a326f.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Некоторые россияне сегодня самостоятельно осваивают производство военной техники для нужд СВО, по сути речь идёт о появлении в стране народного военно-промышленного комплекса, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. "Появилась такая вещь, которую мы называем "народным ВПК". Народный - потому что, представьте - человек пёк хлеб, перестал печь хлеб, на свои деньги начал выпускать FPV-дроны", — сказал он по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, сегодня некоторые россияне самостоятельно осваивают производство вооружений, превращая обычные гаражи в "оборонные предприятия". "Ребята закупили, не буду говорить, в одной из стран в одночасье 1200 станков, убрали автобусы и в гараже сделали цех. Действительно вся страна занимается, поднялась и работает на победу", — рассказал министр журналистам. По словам Шойгу, сегодня в России работают 270 предприятий по ремонту военной техники, в шесть раз увеличилось производство танков, в 17 раз - производство беспилотников и в 17,5 раз производство артиллерийских боеприпасов.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928561112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90b6bb1e6ad337a05ef7506b1466594c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК"
Шойгу: россияне осваивают производство военной техники для помощи в зоне СВО
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Некоторые россияне сегодня самостоятельно осваивают производство военной техники для нужд СВО, по сути речь идёт о появлении в стране народного военно-промышленного комплекса, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
"Появилась такая вещь, которую мы называем "народным ВПК". Народный - потому что, представьте - человек пёк хлеб, перестал печь хлеб, на свои деньги начал выпускать FPV-дроны", — сказал он по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
.
По его словам, сегодня некоторые россияне самостоятельно осваивают производство вооружений, превращая обычные гаражи в "оборонные предприятия".
"Ребята закупили, не буду говорить, в одной из стран в одночасье 1200 станков, убрали автобусы и в гараже сделали цех. Действительно вся страна занимается, поднялась и работает на победу", — рассказал министр журналистам.
По словам Шойгу, сегодня в России работают 270 предприятий по ремонту военной техники, в шесть раз увеличилось производство танков, в 17 раз - производство беспилотников и в 17,5 раз производство артиллерийских боеприпасов.
"Не раз попадали под обстрелы". На что решились матери мобилизованных