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Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК" - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/pomosch-1928585320.html
Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК"
Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК" - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК"
Некоторые россияне сегодня самостоятельно осваивают производство военной техники для нужд СВО, по сути речь идёт о появлении в стране народного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:08
2024-02-20T21:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Некоторые россияне сегодня самостоятельно осваивают производство военной техники для нужд СВО, по сути речь идёт о появлении в стране народного военно-промышленного комплекса, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу. "Появилась такая вещь, которую мы называем "народным ВПК". Народный - потому что, представьте - человек пёк хлеб, перестал печь хлеб, на свои деньги начал выпускать FPV-дроны", — сказал он по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, сегодня некоторые россияне самостоятельно осваивают производство вооружений, превращая обычные гаражи в "оборонные предприятия". "Ребята закупили, не буду говорить, в одной из стран в одночасье 1200 станков, убрали автобусы и в гараже сделали цех. Действительно вся страна занимается, поднялась и работает на победу", — рассказал министр журналистам. По словам Шойгу, сегодня в России работают 270 предприятий по ремонту военной техники, в шесть раз увеличилось производство танков, в 17 раз - производство беспилотников и в 17,5 раз производство артиллерийских боеприпасов.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Шойгу рассказал о появлении в России "народного ВПК"

Шойгу: россияне осваивают производство военной техники для помощи в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Некоторые россияне сегодня самостоятельно осваивают производство военной техники для нужд СВО, по сути речь идёт о появлении в стране народного военно-промышленного комплекса, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
"Появилась такая вещь, которую мы называем "народным ВПК". Народный - потому что, представьте - человек пёк хлеб, перестал печь хлеб, на свои деньги начал выпускать FPV-дроны", — сказал он по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, сегодня некоторые россияне самостоятельно осваивают производство вооружений, превращая обычные гаражи в "оборонные предприятия".
"Ребята закупили, не буду говорить, в одной из стран в одночасье 1200 станков, убрали автобусы и в гараже сделали цех. Действительно вся страна занимается, поднялась и работает на победу", — рассказал министр журналистам.
По словам Шойгу, сегодня в России работают 270 предприятий по ремонту военной техники, в шесть раз увеличилось производство танков, в 17 раз - производство беспилотников и в 17,5 раз производство артиллерийских боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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