https://ria.ru/20240220/plen-1928563494.html

Путин призвал военных ВСУ на освобожденных территориях сдаваться в плен

Путин призвал военных ВСУ на освобожденных территориях сдаваться в плен - РИА Новости, 20.02.2024

Путин призвал военных ВСУ на освобожденных территориях сдаваться в плен

Президент РФ Владимир Путин, говоря об украинских военнослужащих, оставшихся на освобожденных РФ территориях, предложил им не "плакать по радиосвязи", а... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:09

2024-02-20T19:09

2024-02-20T19:25

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об украинских военнослужащих, оставшихся на освобожденных РФ территориях, предложил им не "плакать по радиосвязи", а сдаваться в плен.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Министр, говоря об украинских военнослужащих на территориях, освобожденных РФ, сказал, что "где-то один остался, где-то два осталось, конечно, им всем предлагают сдаться"."Если кто-то остался, не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации, пусть сдаются в плен", — сказал президент.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей шойгу, безопасность