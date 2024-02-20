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Путин призвал военных ВСУ на освобожденных территориях сдаваться в плен
Путин призвал военных ВСУ на освобожденных территориях сдаваться в плен - РИА Новости, 20.02.2024
Путин призвал военных ВСУ на освобожденных территориях сдаваться в плен
Президент РФ Владимир Путин, говоря об украинских военнослужащих, оставшихся на освобожденных РФ территориях, предложил им не "плакать по радиосвязи", а... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:09
2024-02-20T19:09
2024-02-20T19:25
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об украинских военнослужащих, оставшихся на освобожденных РФ территориях, предложил им не "плакать по радиосвязи", а сдаваться в плен.Глава государства во вторник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Министр, говоря об украинских военнослужащих на территориях, освобожденных РФ, сказал, что "где-то один остался, где-то два осталось, конечно, им всем предлагают сдаться"."Если кто-то остался, не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации, пусть сдаются в плен", — сказал президент.
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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
Путин призвал военных ВСУ на освобожденных территориях сдаваться в плен
Путин призвал военных ВСУ на освобожденных РФ территориях сдаваться в плен